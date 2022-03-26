https://uz.sputniknews.ru/20220326/kakie-produkty-nado-est-vesnoy-23573628.html

Какие продукты надо есть весной

Какие продукты надо есть весной

Диетолог раскрыла, какие продукты употреблять весной, чтобы помочь организму вернуть утраченный тонус.

2022-03-26T08:30+0500

2022-03-26T08:30+0500

2022-03-26T08:30+0500

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весна

продукты

диетолог

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На какие продукты стоит обратить внимание весной, чтобы поддержать ослабленный за зиму организм, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Весенний рацион обязательно должен содержать большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки, это поможет организму вернуть утраченный тонус, считает она. По этой причине, отметила диетолог, фруктам, овощам и ягодам следует отвести заметное место в весеннем меню."Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам", —посоветовала Соломатина.По ее словам, много витамина С содержится в квашеной капусте, даже больше, чем в свежей."Необходимую дозу витамина С можно получить, например, из порции квашеной капусты, горстки замороженной черной смородины, половинки болгарского перца, добрать цитрусами, которых сейчас много", — сказала Соломатина.Кроме того, диетолог предложила включить в весенний рацион тепличную редиску и зелень.Ослабленный за зиму организм нуждается также в витаминах А, В, D и E, продолжила она. Чтобы восполнить нехватку этих веществ, нужно дополнить меню цельнозерновым хлебом, орехами, мясом, рыбой, сметаной и рядом других продуктов."Витамин B — это цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах. Витамин А — это сметана, сливочное масло, яичный желток. Витамин D, который сейчас в дефиците, — это жирная рыба, печень трески", — уточнила Соломатина.Она порекомендовала также добавлять в кашу льняное семя.Читайте также:"Яблочко" с секретом: польза и вред айвы веснойВрач объяснил, как бороться со стрессом на фоне новостей

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весна, продукты, диетолог