https://uz.sputniknews.ru/20220326/ispantsy-prodoljayut-bastovat-23579716.html

Испанцы продолжают бастовать

Испанцы продолжают бастовать

Дальнобойщики отказываются прекратить забастовку против роста цен на топливо, несмотря на меры правительства.

2022-03-26T16:22+0500

2022-03-26T16:22+0500

2022-03-26T16:32+0500

в мире

испания

забастовка

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. В Испании продолжаются протесты сотрудников транспортного сектора из-за подскочивших цен на топливо, сообщает РИА Новости.Забастовка длится с 14 марта, что уже привело к перебоям с поставками. Власти страны пообещали выделить 450 млн евро прямой помощи. Накануне утром правительство предложило компенсировать 20 евроцентов от стоимости бензина или дизельного топлива. Предполагаемая сумма такой поддержки превысит 1 млрд евро.С лидером забастовщиков – главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом - встретилась министр транспорта Испании Ракель Санчес. После встречи Эрнандес заявил, что предложенных мер недостаточно и потребовал от властей найти новые решения.Водители грузовиков продолжат забастовку, поскольку сейчас им выходить на работу "невыгодно". Средняя цена 95-го бензина в Испании составляет 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро.Митингами охвачено 58 городов страны. Накануне около четырех тысяч человек вышли на акцию протеста к зданию Министерства транспорта в Мадриде.Напомним, на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора.США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, в результате чего в Штатах начали стремительно расти цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Протесты затронули и Грецию, где 24 марта фермеры устроили митинг на тракторах - так они выразили недовольство повышением цен на газ. А в Германии, Италии и Испании тем временем сотни транспортников проезжают по улицам, перекрывая дороги и сигналя в знак протеста. Все они возмущены ростом цен на топливо и продукты питания из-за антироссийских санкций.Читайте также: Протесты в Испании охватили 58 городов - видео

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испания, забастовка