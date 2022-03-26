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Испанцы продолжают бастовать
Испанцы продолжают бастовать
Дальнобойщики отказываются прекратить забастовку против роста цен на топливо, несмотря на меры правительства.
2022-03-26T16:22+0500
2022-03-26T16:22+0500
2022-03-26T16:32+0500
в мире
испания
забастовка
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. В Испании продолжаются протесты сотрудников транспортного сектора из-за подскочивших цен на топливо, сообщает РИА Новости.Забастовка длится с 14 марта, что уже привело к перебоям с поставками. Власти страны пообещали выделить 450 млн евро прямой помощи. Накануне утром правительство предложило компенсировать 20 евроцентов от стоимости бензина или дизельного топлива. Предполагаемая сумма такой поддержки превысит 1 млрд евро.С лидером забастовщиков – главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом - встретилась министр транспорта Испании Ракель Санчес. После встречи Эрнандес заявил, что предложенных мер недостаточно и потребовал от властей найти новые решения.Водители грузовиков продолжат забастовку, поскольку сейчас им выходить на работу "невыгодно". Средняя цена 95-го бензина в Испании составляет 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро.Митингами охвачено 58 городов страны. Накануне около четырех тысяч человек вышли на акцию протеста к зданию Министерства транспорта в Мадриде.Напомним, на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора.США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, в результате чего в Штатах начали стремительно расти цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Протесты затронули и Грецию, где 24 марта фермеры устроили митинг на тракторах - так они выразили недовольство повышением цен на газ. А в Германии, Италии и Испании тем временем сотни транспортников проезжают по улицам, перекрывая дороги и сигналя в знак протеста. Все они возмущены ростом цен на топливо и продукты питания из-за антироссийских санкций.Читайте также: Протесты в Испании охватили 58 городов - видео
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испания, забастовка
Испанцы продолжают бастовать
16:22 26.03.2022 (обновлено: 16:32 26.03.2022) Подписаться на
Дальнобойщики отказываются прекратить забастовку против роста цен на топливо, несмотря на меры правительства.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik.
В Испании продолжаются протесты сотрудников транспортного сектора из-за подскочивших цен на топливо, сообщает РИА Новости
.
Забастовка длится с 14 марта, что уже привело к перебоям с поставками. Власти страны пообещали выделить 450 млн евро прямой помощи. Накануне утром правительство предложило компенсировать 20 евроцентов от стоимости бензина или дизельного топлива. Предполагаемая сумма такой поддержки превысит 1 млрд евро.
С лидером забастовщиков – главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом - встретилась министр транспорта Испании Ракель Санчес. После встречи Эрнандес заявил, что предложенных мер недостаточно и потребовал от властей найти новые решения.
"Мы продолжим бессрочную забастовку. Нам нужна помощь, соразмерная кризису. Министр была очень любезна, но она не ответила по поводу ситуации, в которой мы находимся", — заявил Эрнандес.
Водители грузовиков продолжат забастовку, поскольку сейчас им выходить на работу "невыгодно". Средняя цена 95-го бензина в Испании составляет 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро.
Митингами охвачено 58 городов страны. Накануне около четырех тысяч человек вышли на акцию протеста к зданию Министерства транспорта в Мадриде.
Напомним, на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора.
США, например, ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля, в результате чего в Штатах начали стремительно расти цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.
Протесты затронули и Грецию, где 24 марта фермеры устроили митинг на тракторах
- так они выразили недовольство повышением цен на газ. А в Германии, Италии и Испании тем временем сотни транспортников проезжают по улицам, перекрывая дороги и сигналя в знак протеста. Все они возмущены ростом цен на топливо и продукты питания из-за антироссийских санкций.