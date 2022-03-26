https://uz.sputniknews.ru/20220326/jurnalisty-iz-20-stran-priexali-na-donbass---video-23582369.html

Журналисты из 20 стран приехали на Донбасс - видео

Журналисты из 20 стран приехали на Донбасс - видео

Представители 50 зарубежных СМИ встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным и побывали на местах боев.

2022-03-26T19:54+0500

2022-03-26T19:54+0500

2022-03-26T19:54+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

журналисты

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1a/23580597_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_adabe11bae4644ddfb7d1b1845c0a34e.jpg

ТАШКЕНТ. 26 мар – Sputnik. Около 50 иностранных журналистов из 20 стран прибыли в Донецкую народную республику и встретились с ее лидером Денисом Пушилиным, сообщает РИА Новости.Среди них есть журналисты из Ирана, Франции, Турции, Чили, Черногории, Сербии, Македонии, Исландии, Германии и других стран.Президент ДНР встретил журналистов на месте недавней трагедии в Донецке у дверей республиканского банка, где в результате ракетного удара ВСУ погибло больше 20 мирных жителей.Он рассказал журналистам об истории конфликта и подчеркнул, что восемь лет террора со стороны Украины вынудили республики Донбасса обратиться к России за помощью.Одним из первых объектов, которые посетили журналисты, стала школа в городе Горловка, в которой 25 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две учительницы. По словам начальника управления образования Горловки Марии Полубан, в городе за 8 лет не осталось ни одной школы, которая не пострадала бы от действий украинских военных.В рамках пресс-тура журналисты смогут увидеть места боев и обстрелов украинскими военными мирных населенных пунктов. Безопасность корреспондентов обеспечивают российские и донецкие военнослужащие.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также: Российские военные привезли гуманитарную помощь в Черниговскую область

днр

донбасс

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Глава ДНР Пушилин общается с иностранными журналистами Около 50 иностранных журналистов из 20 стран прибыли в ДНР, с ними пообщался глава республики Пушилин. Видео корреспондента РИА Новости. 2022-03-26T19:54+0500 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, журналисты, донбасс, видео