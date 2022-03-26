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Российские военные привезли гумпомощь в Черниговскую область - видео
Российские военные привезли гумпомощь в Черниговскую область - видео
Военнослужащие доставили и раздали жителям населенного пункта под украинским городом Чернигов 7 тонн продуктов.
2022-03-26T18:39+0500
2022-03-26T18:39+0500
2022-03-26T18:51+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
гуманитарная помощь
украина
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ТАШКЕНТ. 26 мар – Sputnik. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта в Черниговской области Украины, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Минобороны РФ.В населенном пункте проживает около 700 человек, в основном – пенсионеры и дети.В наборах продукты первой необходимости: детское питание, крупы, овощи и мясные консервы.Минобороны России создало межведомственный штаб по гуманитарному реагированию. В него вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций.Накануне более 20 тонн гуманитарной помощи российские военные доставили в Херсонскую область.В ООН состоялось голосование по российской резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Большинство стран не поддержали документ. Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, итоги голосования свидетельствуют о цинизме Запада и агрессивном давлении Вашингтона на ряд стран.Читайте также: В мире проходят акции поддержки России
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военные, гуманитарная помощь, украина
Российские военные привезли гумпомощь в Черниговскую область - видео
18:39 26.03.2022 (обновлено: 18:51 26.03.2022) Подписаться на
Военнослужащие доставили и раздали жителям населенного пункта под украинским городом Чернигов 7 тонн продуктов.
ТАШКЕНТ. 26 мар – Sputnik
. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта в Черниговской области Украины, сообщает Радио Sputnik
со ссылкой на Минобороны РФ.
В населенном пункте проживает около 700 человек, в основном – пенсионеры и дети.
"Российские военнослужащие обеспечили доставку и безопасную выдачу более семи тонн гуманитарной помощи жителям в населенном пункте, находящемся недалеко от украинского города Чернигов", – сообщили в ведомстве.
В наборах продукты первой необходимости: детское питание, крупы, овощи и мясные консервы.
Минобороны России создало межведомственный штаб по гуманитарному реагированию. В него вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций.
Накануне более 20 тонн гуманитарной помощи российские военные доставили в Херсонскую область.
В ООН состоялось голосование по российской резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Большинство стран не поддержали документ. Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, итоги голосования свидетельствуют о цинизме Запада и агрессивном давлении Вашингтона на ряд стран.