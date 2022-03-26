https://uz.sputniknews.ru/20220326/rossiyskie-voennye-privezli-gumpomosch-v-chernigovskuyu-oblast---video-23581925.html

Российские военные привезли гумпомощь в Черниговскую область - видео

Российские военные привезли гумпомощь в Черниговскую область - видео

Военнослужащие доставили и раздали жителям населенного пункта под украинским городом Чернигов 7 тонн продуктов.

2022-03-26T18:39+0500

2022-03-26T18:39+0500

2022-03-26T18:51+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военные

гуманитарная помощь

украина

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ТАШКЕНТ. 26 мар – Sputnik. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта в Черниговской области Украины, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Минобороны РФ.В населенном пункте проживает около 700 человек, в основном – пенсионеры и дети.В наборах продукты первой необходимости: детское питание, крупы, овощи и мясные консервы.Минобороны России создало межведомственный штаб по гуманитарному реагированию. В него вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций.Накануне более 20 тонн гуманитарной помощи российские военные доставили в Херсонскую область.В ООН состоялось голосование по российской резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Большинство стран не поддержали документ. Как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, итоги голосования свидетельствуют о цинизме Запада и агрессивном давлении Вашингтона на ряд стран.Читайте также: В мире проходят акции поддержки России

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военные, гуманитарная помощь, украина