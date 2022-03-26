https://uz.sputniknews.ru/20220326/rossiyskie-voennye-unichtojili-sklad-vsu---video-23582779.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ - видео
Российские военные уничтожили склад ВСУ - видео
Ракетами "Калибр" россияне уничтожили склад боеприпасов в Житомирской области.
2022-03-26T20:55+0500
2022-03-26T20:55+0500
2022-03-26T20:55+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
ракеты
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Российские военнослужащие ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Житомирской области.Об этом сообщил на брифинге официальны представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Российские военные доставили гуманитарную помощь в Черниговскую область
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военные, ракеты
Российские военные уничтожили склад ВСУ - видео
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Ракетами "Калибр" россияне уничтожили склад боеприпасов в Житомирской области.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Российские военнослужащие ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Житомирской области.
Об этом сообщил на брифинге официальны представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области", — рассказал он.
В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.