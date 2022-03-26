https://uz.sputniknews.ru/20220326/rossiyskie-voennye-unichtojili-sklad-vsu---video-23582779.html

Российские военные уничтожили склад ВСУ - видео

Российские военные уничтожили склад ВСУ - видео

Ракетами "Калибр" россияне уничтожили склад боеприпасов в Житомирской области.

2022-03-26T20:55+0500

2022-03-26T20:55+0500

2022-03-26T20:55+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военные

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23510432_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_ee9eb91c7205576aeacf45e464f49b60.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Российские военнослужащие ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Житомирской области.Об этом сообщил на брифинге официальны представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Российские военные доставили гуманитарную помощь в Черниговскую область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

военные, ракеты