https://uz.sputniknews.ru/20220326/sgb-zaderjala-12-podozrevaemyx-v-ekstremizme-23579039.html

СГБ задержала 12 подозреваемых в экстремизме

СГБ задержала 12 подозреваемых в экстремизме

Ячейка из 12 человек общалась через соцсети и планировали ехать в Сирию.

2022-03-26T15:39+0500

2022-03-26T15:39+0500

2022-03-26T15:39+0500

происшествия

задержание

сгб

самаркандская область

экстремизм

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Служба госбезопасности раскрыла экстремистскую ячейку в Самаркандской области, сообщает агентство УзА.В результате оперативных мероприятий в Пастдаргомском районе Самаркандской области оперативники задержали 12 человек, причастных к деятельности экстремистской организации.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Читайте также: В Хиве задержали подозреваемых в экстремизме

самаркандская область

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задержание, сгб, самаркандская область, экстремизм