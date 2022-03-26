https://uz.sputniknews.ru/20220326/sgb-zaderjala-12-podozrevaemyx-v-ekstremizme-23579039.html
СГБ задержала 12 подозреваемых в экстремизме
СГБ задержала 12 подозреваемых в экстремизме
Ячейка из 12 человек общалась через соцсети и планировали ехать в Сирию.
2022-03-26T15:39+0500
2022-03-26T15:39+0500
2022-03-26T15:39+0500
происшествия
задержание
сгб
самаркандская область
экстремизм
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Служба госбезопасности раскрыла экстремистскую ячейку в Самаркандской области, сообщает агентство УзА.В результате оперативных мероприятий в Пастдаргомском районе Самаркандской области оперативники задержали 12 человек, причастных к деятельности экстремистской организации.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Читайте также: В Хиве задержали подозреваемых в экстремизме
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задержание, сгб, самаркандская область, экстремизм
СГБ задержала 12 подозреваемых в экстремизме
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Ячейка из 12 человек общалась через соцсети и планировали ехать в Сирию.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Служба госбезопасности раскрыла экстремистскую ячейку в Самаркандской области, сообщает агентство УзА
.
В результате оперативных мероприятий в Пастдаргомском районе Самаркандской области оперативники задержали 12 человек, причастных к деятельности экстремистской организации.
"Житель Пастдаргомского района создал в социальной сети виртуальное сообщество из 12 местных жителей, члены которого регулярно распространяли и обсуждали материалы с идеями террористических организаций. В результате восемь членов общины планировали отправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды международной террористической организации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.