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В Хиве задержали подозреваемых в экстремизме
В Хиве задержали подозреваемых в экстремизме
Задержанные тесно общались с членами террористических организаций в Сирии и планировали вступить в их ряды.
2022-03-11T14:02+0500
2022-03-11T14:02+0500
2022-03-11T14:02+0500
происшествия
задержание
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экстремизм
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Хиве задержали сторонников экстремистской организации, сообщает УзА.Молодые люди, в возрасте от 18 до 20 лет, читали и распространяли экстремистские материалы в социальных сетях. Речь, в частности о лекциях лидеров международных террористических организаций и религиозных экстремистских течений, таких, как Абу Салах, Абдулла Бухари, Абдулла Зуфар, Садык Самарканди и другие.Выяснилось также, что задержанные тесно общались с членами террористических организаций в Сирии и планировали вступить в их ряды.В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Хорезмской области и УВД области подозреваемые в экстремизме были задержаны.Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.Напомним, несколько дней назад президент выступил на Международной конференции по региональному сотрудничеству государств Центральной Азии по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Шавкат Мирзиёев выдвинул предложения по противодействию экстремизму и терроризму. Речь, в частности, шла об открытии в Центральной Азии офиса Контртеррористического управления ООН, создании Единой электронной сети по кибертерроризму в Центральной Азии и формировании регионального Экспертного совета, который займется вопросами реабилитации и реинтеграции граждан, вернувшихся из зон военных конфликтов.Читайте также:Мирзиёев поручил смягчить в Узбекистане последствия украинского кризисаМирзиёев встретился с главой Контртеррористического управления ООН
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задержание, хива, экстремизм
В Хиве задержали подозреваемых в экстремизме
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Задержанные тесно общались с членами террористических организаций в Сирии и планировали вступить в их ряды.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
В Хиве задержали сторонников экстремистской организации, сообщает
УзА.
Молодые люди, в возрасте от 18 до 20 лет, читали и распространяли экстремистские материалы в социальных сетях. Речь, в частности о лекциях лидеров международных террористических организаций и религиозных экстремистских течений, таких, как Абу Салах, Абдулла Бухари, Абдулла Зуфар, Садык Самарканди и другие.
Выяснилось также, что задержанные тесно общались с членами террористических организаций в Сирии и планировали вступить в их ряды.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Службы государственной безопасности по Хорезмской области и УВД области подозреваемые в экстремизме были задержаны.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Напомним, несколько дней назад президент выступил
на Международной конференции по региональному сотрудничеству государств Центральной Азии по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Шавкат Мирзиёев выдвинул предложения по противодействию экстремизму и терроризму. Речь, в частности, шла об открытии в Центральной Азии офиса Контртеррористического управления ООН, создании Единой электронной сети по кибертерроризму в Центральной Азии и формировании регионального Экспертного совета, который займется вопросами реабилитации и реинтеграции граждан, вернувшихся из зон военных конфликтов.
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