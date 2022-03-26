https://uz.sputniknews.ru/20220326/uchastniki-polumarafona-shos-ozelenyayut-tashkent---video-23581219.html

Участники полумарафона ШОС озеленяют Ташкент - видео

Участники полумарафона ШОС озеленяют Ташкент - видео

В столичном детском доме спортсмены вместе с детьми высаживали деревья

2022-03-26T17:57+0500

2022-03-26T17:57+0500

2022-03-26T18:16+0500

общество

шос

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Участники международного полумарафона ШОС присоединились к акции “Яшил макон” (“Зеленое пространство”). Спортсмены вместе с воспитанниками ташкентского детского дома №30 высадили деревья на территории учреждения, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Международный полумарафон ШОС проходит в Ташкенте с 25 по 27 марта в преддверии проведения саммита организации в Самарканде.Маршрут полумарафона проходит по центральным улицам столицы, что позволит участникам забега полюбоваться на исторические достопримечательности и современную архитектуру Ташкента. В программе забега две дистанции: на 3 км и полумарафонская дистанция на 21 км 97,5 м. По данным Федерации легкой атлетики Узбекистана, принимают участие в полумарафоне спортсмены из 18 государств ШОС и других стран мира.Накануне бывший министр обороны Узбекистана и зампредседателя Службы госбезопасности Руслан Мирзаев официально вступил в должность директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС)Региональная антитеррористическая структура — постоянно действующий орган ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте.Он призван содействовать координации и взаимодействию стран-членов организации в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была основана в 2001 году. Ее участниками являются Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Пакистан и Индия.Статусом постоянных членов обладают Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Беларусь.Читайте также: Руслан Мирзаев официально возглавил одну из ключевых структур ШОС

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