https://uz.sputniknews.ru/20220326/uzbekistan-pomojet-rossii-nayti-novye-marshruty-dlya-eksporta--ekspert-23568202.html

Узбекистан поможет России найти новые маршруты для экспорта – эксперт

Узбекистан поможет России найти новые маршруты для экспорта – эксперт

Узбекистан активно укрепляет отношения со всеми своими союзниками, зачастую играя роль связующего звена в развитии торговых отношений между отдельными странами, считает экономист Леонид Холод.

2022-03-26T09:00+0500

2022-03-26T09:00+0500

2022-03-26T09:00+0500

экономика

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Строительство Трансафганского коридора еще не начато, но страны, заинтересованные в его формировании, уже "тестируют" этот маршрут. 16 марта Индия экспортировала в Узбекистан первым транзитным грузом сахар через Пакистан и Афганистан. На прошлой неделе в республику также прибыла первая партия говядины из Пакистана.Доктор экономических наук, эксперт в аграрной сфере Леонид Холод объяснил, почему именно сейчас активизировались поставки по новым маршрутам и какую пользу от этого могут получить Узбекистан и Россия."Узбекистан уже несколько лет делает шаги по развитию альтернативных путей доставки грузов во внешней торговле. Это более быстрый и дешёвый выход к морским портам. Если Россия присоединится к этому проекту - будет хорошо для всех", - заявляет он.Действительно, со стороны Москвы есть интерес к проекту, который открывает новые возможности для экспорта. Новый транспортный коридор должен связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.Шавкат Мирзиёев не раз высказывался о важности железной дороги "Мазари — Шариф — Кабул — Пешавар". По его словам, строительство этого пути позволит Узбекистану диверсифицировать экспортные рынки и снизить тарифы на транзит узбекских товаров, обеспечив короткий и дешевый выход в Южную Азию и к морским портам.Кроме того, Леонид Холод рассказал, что поставки мяса из Пакистана наряду с его поставками из Беларуси, Казахстана и России помогут удовлетворить потребности населения Узбекистана в мясной продукции.Экономист напомнил, что недавно между Пакистаном и Узбекистаном были подписаны важные документы: Соглашение о преференциальной торговле и увеличении товарооборота и Соглашение о транзитной торговле. Это поможет нарастить взаимный товарооборот между странами, в том числе увеличить поставки картофеля, мяса, мандаринов и другой агропродукции.В октябре прошлого года представители компаний Узбекистана и России обсудили проект трансафганской железной дороги "Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар". В результате переговоров "Узбекистон темир йуллари" и "Российские железные дороги" договорились обмениваться техническими и картографическими параметрами между проектными структурами и НИИ.

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Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, экспорт