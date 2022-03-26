https://uz.sputniknews.ru/20220326/uzbekskie-tamojenniki-sdelali-podarok-tadjikskim-kollegam-23576947.html
Узбекские таможенники сделали подарок таджикским коллегам
Узбекские таможенники сделали подарок таджикским коллегам
Таможня Таджикистана получила в дар из Узбекистана десять обученных служебных собак.
2022-03-26T13:00+0500
2022-03-26T13:00+0500
2022-03-26T13:00+0500
общество
узбекистан
таджикистан
государственный таможенный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Таможенники Узбекистана подарили таджикским коллегам десять обученных собак-профессионалов, сообщили в пресс-службе Таможенного комитета республики.Пушистые помощники прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета. Они надрессированы на поиск наркотиков.Церемония передачи животных состоялась на пограничном пункте "Ойбек" в Ташкентской области. В ней приняли участие заместители руководителей таможенных служб двух стран. Они также обсудили важные направления сотрудничества.О передаче в дар служебных собак договорились в ходе недавней встречи посол Таджикистана в Узбекистане Абдужаббор Рахмонзода и председатель Государственного таможенного комитета Акмалходжа Мавлонов.За последние годы Ташкент и Душанбе совершили настоящий прорыв в политических, экономических и торговых отношениях. Уровень взаимной торговли между Узбекистаном и Таджикистаном вырос втрое и приблизился к отметке в полмиллиарда долларов.На территории Узбекистана действует около 200 предприятий с таджикским капиталом, а в самом Таджикистане почти 60 производственных фирм узбекистанских бизнесменов.Страны реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех сферах, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.Читайте также: Торговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
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узбекистан, таджикистан, государственный таможенный комитет узбекистана
Узбекские таможенники сделали подарок таджикским коллегам
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Таможня Таджикистана получила в дар из Узбекистана десять обученных служебных собак.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik.
Таможенники Узбекистана подарили таджикским коллегам десять обученных собак-профессионалов, сообщили в пресс-службе Таможенного комитета
республики.
Пушистые помощники прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета. Они надрессированы на поиск наркотиков.
Церемония передачи животных состоялась на пограничном пункте "Ойбек" в Ташкентской области. В ней приняли участие заместители руководителей таможенных служб двух стран. Они также обсудили важные направления сотрудничества.
О передаче в дар служебных собак договорились в ходе недавней встречи посол Таджикистана в Узбекистане Абдужаббор Рахмонзода и председатель Государственного таможенного комитета Акмалходжа Мавлонов.
За последние годы Ташкент и Душанбе совершили настоящий прорыв в политических, экономических и торговых отношениях. Уровень взаимной торговли между Узбекистаном и Таджикистаном вырос втрое и приблизился к отметке в полмиллиарда долларов.
На территории Узбекистана действует около 200 предприятий с таджикским капиталом, а в самом Таджикистане почти 60 производственных фирм узбекистанских бизнесменов.
Страны реализуют совместные проекты в сфере энергетики и намерены активно взаимодействовать во всех сферах, включая транзит, энергетику, сельское хозяйство и охрану окружающей среды.