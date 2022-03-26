https://uz.sputniknews.ru/20220326/v-sizo-andijana-proizoshlo-ubiystvo-23575722.html

В СИЗО Андижана произошло убийство

В СИЗО Андижана произошло убийство

Городская прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование.

2022-03-26T11:07+0500

2022-03-26T11:07+0500

2022-03-26T11:07+0500

происшествия

сизо

убийство

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В следственном изоляторе №3 Департамента исполнения наказания при МВД в Андижане произошло убийство заключенного. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.Как рассказали в ведомстве, 21 марта около 15:00 в одной из камер поссорились двое заключенных. Конфликт перерос в драку, и в результате один из участников потасовки скончался от нанесенных телесных повреждений, несмотря на оказанную медицинскую помощь.Второй заключенный жив и находится в медицинском центре при следственном изоляторе.Андижанская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 104 пункта "д" третьей части (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ведется расследование.Читайте также: В Кашкадарье школьница умерла во время танца - видео

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сизо, убийство