https://uz.sputniknews.ru/20220326/v-uzbekistane-sozdaetsya-edinyy-dispetcherskiy-tsentr-energosistemy-23576494.html
Как изменится управление энергосистемой Узбекистана
Как изменится управление энергосистемой Узбекистана
Он будет отвечать за управление работой энергетических систем на национальном, региональном и территориальном уровне и обеспечивать баланс производства и потребления электричества.
2022-03-26T12:26+0500
2022-03-26T12:26+0500
2022-03-26T13:01+0500
общество
диспетчер
энергосистемы
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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. В Узбекистане создают единый диспетчерский центр, который будет координировать работу всей энергосистемы страны. Постановление об этом подписал кабинет министров республики.Цель реформы – развить единую энергетическую систему Узбекистана, создать баланс производства и потребления электроэнергии и обеспечить устойчивую работу единой энергетической системы Центральной Азии.Центр будет действовать при Министерстве энергетики. Ему передаются национальные, региональные и территориальные диспетчерские функции от акционерных обществ "Национальная электрическая сеть Узбекистана" и "Территориальная электрическая сеть".Основными задачами Национального диспетчерского центра являются:Сотрудники Национального диспетчерского центра пройдут обучение за рубежом. К работе центра также планируется привлекать квалифицированных иностранных специалистов.Финансироваться центр будет из следующих источников:Читайте также: Узбекистан построит ТЭС для экспорта электроэнергии в Афганистан — фото
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диспетчер, энергосистемы
Как изменится управление энергосистемой Узбекистана
12:26 26.03.2022 (обновлено: 13:01 26.03.2022) Подписаться на
Он будет отвечать за управление работой энергетических систем на национальном, региональном и территориальном уровне и обеспечивать баланс производства и потребления электричества.
ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik.
В Узбекистане создают единый диспетчерский центр, который будет координировать работу всей энергосистемы страны. Постановление
об этом подписал кабинет министров республики.
Цель реформы – развить единую энергетическую систему Узбекистана, создать баланс производства и потребления электроэнергии и обеспечить устойчивую работу единой энергетической системы Центральной Азии.
Центр будет действовать при Министерстве энергетики. Ему передаются национальные, региональные и территориальные диспетчерские функции от акционерных обществ "Национальная электрическая сеть Узбекистана" и "Территориальная электрическая сеть".
Основными задачами Национального диспетчерского центра являются:
оперативно управлять единой энергосистемой и обеспечивать ее надежную работу;
осуществлять диспетчерское управление предприятиями, входящими в единую электроэнергетическую систему;
сформировать почасовой режим производства и потребления электроэнергии на основе спроса и предложения, а также с учетом всех факторов, влияющих на производство и потребление электроэнергии;
обеспечить работу работы единой энергосистемы в наиболее технически и экономически оптимальных режимах;
управлять режимами работы единой энергосистемы параллельно с энергосистемами сопредельных государств, предотвращать аварии и сбои.
Сотрудники Национального диспетчерского центра пройдут обучение за рубежом. К работе центра также планируется привлекать квалифицированных иностранных специалистов.
Финансироваться центр будет из следующих источников:
выручка от оказания диспетчерских услуг организациям по производству и распределению электроэнергии;
спонсорство и другие источники, не запрещенные законодательством.