https://uz.sputniknews.ru/20220326/v-uzbekistane-sozdaetsya-edinyy-dispetcherskiy-tsentr-energosistemy-23576494.html

Как изменится управление энергосистемой Узбекистана

Как изменится управление энергосистемой Узбекистана

Он будет отвечать за управление работой энергетических систем на национальном, региональном и территориальном уровне и обеспечивать баланс производства и потребления электричества.

2022-03-26T12:26+0500

2022-03-26T12:26+0500

2022-03-26T13:01+0500

общество

диспетчер

энергосистемы

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. В Узбекистане создают единый диспетчерский центр, который будет координировать работу всей энергосистемы страны. Постановление об этом подписал кабинет министров республики.Цель реформы – развить единую энергетическую систему Узбекистана, создать баланс производства и потребления электроэнергии и обеспечить устойчивую работу единой энергетической системы Центральной Азии.Центр будет действовать при Министерстве энергетики. Ему передаются национальные, региональные и территориальные диспетчерские функции от акционерных обществ "Национальная электрическая сеть Узбекистана" и "Территориальная электрическая сеть".Основными задачами Национального диспетчерского центра являются:Сотрудники Национального диспетчерского центра пройдут обучение за рубежом. К работе центра также планируется привлекать квалифицированных иностранных специалистов.Финансироваться центр будет из следующих источников:Читайте также: Узбекистан построит ТЭС для экспорта электроэнергии в Афганистан — фото

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диспетчер, энергосистемы