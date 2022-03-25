https://uz.sputniknews.ru/20220325/uzbekistan-postroit-tes-dlya-eksporta-elektroenergii-v-afganistan--foto-23549147.html

Узбекистан построит ТЭС для экспорта электроэнергии в Афганистан — фото

Узбекистан построит ТЭС для экспорта электроэнергии в Афганистан — фото

Узбекистан активно наращивает мощь своей энергетики. Подробности — в материале.

2022-03-25T11:30+0500

2022-03-25T11:30+0500

2022-03-25T11:30+0500

экономика

тэс

электроэнергия

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал страт строительству новой тепловой электростанции (ТЭС) в Сурхандарьинской области. Ее мощность составит 1,56 гигаватта. Церемония прошла в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, который открылся в четверг в узбекской столице. Стоимость проекта составила 1,2 миллиарда долларов. Новая теплоэлектростанция позволит экспортировать в соседний Афганистан не менее 3 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год.Как ожидается, ТЭС введут в эксплуатацию в конце 2024 года.В 2019-м узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило контракт с афганской Da Afghanistan Breshna Sherkat на поставку до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электричества афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки.В энергосистеме Узбекистана сегодня действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 гигаватт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 гигаватта. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Как Узбекистан увеличит свои энергомощности в 2022 году >>Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт.ч, к 2030 году рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 110 миллиардов кВт.ч. При этом Узбекистан за последние три года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.В энергетических проектах Узбекистана принимает активное участие Россия. В феврале российской энергомашиностроительной компании АО "Силовые машины" объявил о завершении модернизации Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области. Ее мощность увеличена со 114 до 127 мегаватт.Сколько новых ТЭС появилось в Узбекистане в 2022 году >>До 2030 года власти намерены увеличить мощности гидроэнергетики в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Здесь также задействованы "Силовые машины".Компания осуществит строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане (без учета Фархадской ГЭС) мощностью 275 МВт и стоимостью 138,4 миллиона евро.В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.Читайте также:

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тэс, электроэнергия, узбекистан, афганистан