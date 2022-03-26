https://uz.sputniknews.ru/20220326/vvodyatsya-nalogovye-lgoty-i-subsidii-za-rost-urojaya-xlopka--23577618.html

Вводятся налоговые льготы и субсидии за рост урожая хлопка

Вводятся налоговые льготы и субсидии за рост урожая хлопка

Пользователи земли смогут получить субсидии из госбюджета для повышения качества и урожайности почвы.

2022-03-26T13:42+0500

2022-03-26T13:42+0500

2022-03-26T13:59+0500

общество

хлопок

налоги

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ТАШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению плодородия почвы и урожайности, поддержке внедрения новых технологий орошения на хлопковых площадях".Правительство вводит новый механизм, который должен стимулировать землепользователей переходить на новые технологии орошения. Кроме того, документ предполагает создание служб защиты растений и современных лабораторий, а также обучение фермеров.В 2022–2023 годах в порядке эксперимента за счет средств госбюджета предусматривается:Землепользователи (в том числе кластеры) смогут получить субсидии по одному миллиону сумов на каждый гектар площади для повышения плодородия почвы и урожайности хлопка.При этом:Налоговые льготы применяются к пользователям земель, плодородие почвы которых повысилось – на основании результатов анализа качества (бонитировки) почв. При этом ставка земельного налога снижается на 25% в случае, если балл бонитета почвы земельного участка по отношению к действующему вырос до трех пунктов и на 50% - если он вырос больше чем на 3 пункта. Льготы по земельному налогу будут дейтствовать три года.Читайте также: Для развития хлопка: кому безвозмездно выделят 5 трлн сумов

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хлопок, налоги