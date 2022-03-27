https://uz.sputniknews.ru/20220327/kak-proshel-polumarafon-shos-v-tashkente--video-23589758.html

Как прошел полумарафон ШОС в Ташкенте — видео

Как прошел полумарафон ШОС в Ташкенте — видео

В забеге приняли участие более 2000 человек из 21 страны. Общий призовой фонд для победителей составляет 138 миллионов сумов.

2022-03-27T15:03+0500

2022-03-27T15:03+0500

2022-03-27T15:03+0500

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ташкент

марафон

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. В столице Узбекистана прошел Ташкентский международный полумарафон ШОС.Этот забег, который проводится в Ташкенте впервые, дал старт целому ряду мероприятий, приуроченных к предстоящему саммиту глав государств ШОС. Он пройдет под председательством Узбекистана в сентябре 2022 года в Самарканде.Как отмечают организаторы, в спортивном забеге приняли участие свыше двух тысяч человек, в том числе гости из 21 страны.Они соревновались в двух дистанциях: в 3 км и 21 км 97,5 м.Общий призовой фонд для победителей составляет 138 млн сумов: 126 млн — за полумарафон и 12 млн — за дистанцию в 3 км.Маршрут пролегал по центральным улицам города. Это позволило показать участникам новые современные архитектурные комплексы и культурно-историческую часть города.Накануне марафонцы приняли участие в экологической акции "Яшил макон" ("Зеленое пространство").

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