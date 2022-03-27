https://uz.sputniknews.ru/20220327/kogda-poletyat-pervye-samolety-silk-avia-23585620.html
Когда полетят первые самолеты Silk Avia
Когда полетят первые самолеты Silk Avia
Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева рассказала когда полетят первые самолеты новой авиакомпании Узбекистана и где будет базироваться Silk Avia.
2022-03-27T10:31+0500
2022-03-27T10:31+0500
2022-03-27T10:31+0500
общество
самолет
uzbekistan airports
авиакомпания
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Первые рейсы новой региональной авиакомпании Узбекистана Silk Avia могут состояться уже этой осенью, заявила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева на первом Ташкентском международном инвестиционном форумеПо ее словам, авиационные власти страны понимают колоссальный спрос на передвижение по стране и пытаются ускорить все процедуры.По предварительным данным, планируется запустить порядка 40 маршрутов, которые свяжут регионы страны. По словам Джураевой, это положительно скажется на развитии внутреннего туризма.На первом этапе ожидается поступление трех самолетов, рассчитанных на 70 мест. По ее мнению, воздушные суда с такой вместимостью, оптимальны для региональных авиаперевозок.Также Рано Джураева добавила, что региональная авиакомпания Silk Avia будет базироваться в новом аэропорту “Самарканд”.О том, что Uzbekistan Airports создает региональную дочернюю авиакомпанию стало известно в прошлом году.Silk Avia была зарегистрирована в сентябре 2021 года. Для реализации проекта Uzbekistan Airports и компания HAS Aviation GT LLC подписали договор о разработке Стратегии по созданию региональной авиакомпании во время международного авиасалона Dubai Airshow-2021.Новая авиакомпания должна обеспечить узбекистанцев доступными по цене авиаперевозкам, сопоставимым с железнодорожными.В дальнейшем авиакомпания будет передана в частный сектор.
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самолет, uzbekistan airports, авиакомпания, узбекистан
Когда полетят первые самолеты Silk Avia
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Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева рассказала когда полетят первые самолеты новой авиакомпании Узбекистана и где будет базироваться Silk Avia.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Первые рейсы новой региональной авиакомпании Узбекистана Silk Avia могут состояться уже этой осенью, заявила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме
По ее словам
, авиационные власти страны понимают колоссальный спрос на передвижение по стране и пытаются ускорить все процедуры.
“Спрос колоссальный. Люди испытывают сложности с передвижением по стране. Поэтому мы очень торопимся и надеемся, что к осени уже поставим самолеты и совершим первые рейсы”, - сказала Джураева.
По предварительным данным, планируется запустить порядка 40 маршрутов, которые свяжут регионы страны. По словам Джураевой, это положительно скажется на развитии внутреннего туризма.
“Я обратила внимание, что даже до туристических точек, таких как Самарканд, Бухара и Хива люди вынуждены добираться на поездах, автобусах или такси, потому что либо нет билетов, либо дорого. Я посмотрела статистику по внутренним маршрутам — за 2021 год нами обслужено около миллиона пассажиров”, — отметила она.
На первом этапе ожидается поступление трех самолетов, рассчитанных на 70 мест. По ее мнению, воздушные суда с такой вместимостью, оптимальны для региональных авиаперевозок.
Также Рано Джураева добавила, что региональная авиакомпания Silk Avia будет базироваться в новом аэропорту “Самарканд”.
О том, что Uzbekistan Airports создает региональную дочернюю авиакомпанию стало известно
в прошлом году.
Silk Avia была зарегистрирована в сентябре 2021 года. Для реализации проекта Uzbekistan Airports и компания HAS Aviation GT LLC подписали договор о разработке Стратегии по созданию региональной авиакомпании во время международного авиасалона Dubai Airshow-2021.
Новая авиакомпания должна обеспечить узбекистанцев доступными по цене авиаперевозкам, сопоставимым с железнодорожными.
В дальнейшем авиакомпания будет передана в частный сектор.