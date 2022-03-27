https://uz.sputniknews.ru/20220327/polsha-prigrozila-vengrii-za-pozitsiyu-v-otnoshenii-rossii-23590738.html

Польша пригрозила Венгрии за позицию в отношении России

Польша пригрозила Венгрии за позицию в отношении России

Президент Польши давит на своего венгерского коллегу из-за отношения к антироссийским санкциям. Дуда пообещал, что Орбану такая позиция будет "дорого стоить".

2022-03-27T16:34+0500

2022-03-27T16:34+0500

2022-03-27T16:34+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Венгрии "дорого обойдется" ее позиция по антироссийским санкциям.Речь о нежелании Будапешта отказываться от российских энергоносителей. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о нежелании ввязываться в конфликт на Украине, так как это противоречит национальным интересам страны, пишет РИА Новости.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка: он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. На то, что отказ от российских энергоносителей повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ, которая началась на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Как показывает практика последних дней, антироссийские санкции сказываются и на тех странах, кто их вводил. При этом сама Россия до сих пор еще не ввела ответные меры.

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