https://uz.sputniknews.ru/20220327/uzbekskie-avialinii-vypolnili-reys-iz-tashkenta-v-muynak-23584696.html

Узбекские авиалинии выполнили рейс из Ташкента в Муйнак - видео

Узбекские авиалинии выполнили рейс из Ташкента в Муйнак - видео

Аэропорт города Муйнак принял рейс из столицы. Он не использовался для перевозок с 90-х годов.

2022-03-27T08:29+0500

2022-03-27T08:29+0500

2022-03-27T11:03+0500

общество

ташкент

муйнак

узбекские авиалинии

аэропорт

рейс

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways 26 марта выполнила рейс Ташкент-Нукус-Муйнак, сообщается на сайте авиаперевозчика.Воздушное судно Airbus A320 в аэропорт города Муйнак встречали власти Республики Каракалпакстан, представители городской администрации и другие официальные лица.Аэропорт Муйнак не использовался для перевозок с 1990-х годов, хотя до этого отсюда осуществлялись рейсы в Нукус, Ургенч, Ташкент и другие города страны.В 2019 году согласно постановлению правительства началась реконструкция воздушной гавани. Построено здание терминала и взлетно-посадочная полоса.Сразу после ремонта, 23 февраля 2022 года аэропорт впервые принял рейс борта номер один. С результатами реконструкции Шавкат Мирзиёев ознакомился лично.Правительство республики делает все возможное для развития региона Приаралья, наиболее пострадавшего от Аральской катастрофы. Для того чтобы усилия были более действенными, каждый район Каракалпакстана закреплен за одной из областей Узбекистана. К примеру, Муйнакский район закреплен за Ташкентской областью.Помимо этого проводится ряд мероприятий для привлечения туризма в регион. Так, на данный момент в городах Муйнак и Нукус проходят такие туристические фестивали, как “Стихия”, “Rally Muynak”, Международный экофестиваль “Восстановление Аральского моря и Муйнака” и другие, в том числе и гастрономические.Данное культурное разнообразие помогает развивать туристический потенциал и привлекать любителей экстремальных путешествий в регион.Помимо этого развиваются и деловые связи. С субъектами Российской Федерации Каракалпакстан подписал соглашения на общую сумму 144,4 млн долларов. В 2020-м взаимный торговый оборот составил 108 млн долларов, а по итогам первых 10 месяцев 2021 года — 120 млн.Количество совместных предприятий выросло с 13 в 2018 году до 37 в настоящее время. Общий объем российских инвестиций в Каракалпакстан за прошлый год составил 44,2 млн долларов.Вместе с этим, специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 мая 2021 года Приаралье было объявлено зоной экологических инноваций и технологий.

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ташкент, муйнак, узбекские авиалинии, аэропорт, рейс