https://uz.sputniknews.ru/20220223/priarale-i-stolitsu-svyajet-novyy-aviamarshrut-22927174.html
Приаралье и столицу свяжет новый авиамаршрут
Приаралье и столицу свяжет новый авиамаршрут
Как изменится жизнь муйнакцев в ближайшее время и кто займется реализацией важных социальных проектов — читайте в материале.
2022-02-23T17:09+0500
2022-02-23T17:09+0500
2022-02-23T17:09+0500
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. По прибытии в Муйнак, Шавкат Мирзиёев осмотрел аэропорт города, который впервые принял борт президента.Глава государства пообщался с работниками воздушной гавани и жителями близлежащих территорий, молодежью Муйнака.Во время дискуссии он анонсировал запуск нового авиарейса по маршруту Ташкент — Муйнак — Нукус.Для того, чтобы усилия по развитию Приаралья были более действенными, каждый район Каракалпакстана закрепили за одной из областей республики. Муйнакский район, к примеру, закреплен за Ташкентской областью. Местным жителям рассказали о том, какие проекты будут реализованы здесь предпринимателями столичного региона. В ближайших планах —создание нового парка, а также организация для пожилых муйнакцев и детей лечения и отдыха в санаториях и лагерях.Жители отметили изменения в регионе и высказали предложения по актуальным вопросам. Президент поддержал их и дал ответственным лицам соответствующие поручения. Напомним, ранее глава государства рассказал о новом механизме привлечения врачей в регион: их оклад будет увеличен вдвое, если они переедут в Каракалпакстан и устроятся здесь на постоянную работу по своей профессии.Читайте также:Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки >>В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция >>
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муйнак, президент, каракалпакстан
Приаралье и столицу свяжет новый авиамаршрут
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Как изменится жизнь муйнакцев в ближайшее время и кто займется реализацией важных социальных проектов — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. По прибытии в Муйнак, Шавкат Мирзиёев осмотрел аэропорт города, который впервые принял борт президента.
Глава государства пообщался с работниками воздушной гавани и жителями близлежащих территорий, молодежью Муйнака.
Во время дискуссии он анонсировал запуск нового авиарейса по маршруту Ташкент — Муйнак — Нукус.
Для того, чтобы усилия по развитию Приаралья были более действенными, каждый район Каракалпакстана закрепили за одной из областей республики. Муйнакский район, к примеру, закреплен за Ташкентской областью. Местным жителям рассказали о том, какие проекты будут реализованы здесь предпринимателями столичного региона. В ближайших планах —создание нового парка, а также организация для пожилых муйнакцев и детей лечения и отдыха в санаториях и лагерях.
Здесь живут трудолюбивые, закаленные трудностями люди. Мы должны лишь создать условия для их работы. Но какие предприятия построить? Какую продукцию производить? Какой у нее будет рынок? Неспроста наладили авиасообщение. Теперь перевозить товары станет легче. Поэтому прошу вас: расскажите о самом наболевшем, предложите продуманные и выгодные идеи. Мы должны вместе с вами наметить конкретные планы на ближайшие два года.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Жители отметили изменения в регионе и высказали предложения по актуальным вопросам. Президент поддержал их и дал ответственным лицам соответствующие поручения.
Напомним, ранее глава государства рассказал
о новом механизме привлечения врачей в регион: их оклад будет увеличен вдвое, если они переедут в Каракалпакстан и устроятся здесь на постоянную работу по своей профессии.
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