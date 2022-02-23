https://uz.sputniknews.ru/20220223/priarale-i-stolitsu-svyajet-novyy-aviamarshrut-22927174.html

Приаралье и столицу свяжет новый авиамаршрут

Приаралье и столицу свяжет новый авиамаршрут

Как изменится жизнь муйнакцев в ближайшее время и кто займется реализацией важных социальных проектов — читайте в материале.

2022-02-23T17:09+0500

2022-02-23T17:09+0500

2022-02-23T17:09+0500

туризм

муйнак

президент

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. По прибытии в Муйнак, Шавкат Мирзиёев осмотрел аэропорт города, который впервые принял борт президента.Глава государства пообщался с работниками воздушной гавани и жителями близлежащих территорий, молодежью Муйнака.Во время дискуссии он анонсировал запуск нового авиарейса по маршруту Ташкент — Муйнак — Нукус.Для того, чтобы усилия по развитию Приаралья были более действенными, каждый район Каракалпакстана закрепили за одной из областей республики. Муйнакский район, к примеру, закреплен за Ташкентской областью. Местным жителям рассказали о том, какие проекты будут реализованы здесь предпринимателями столичного региона. В ближайших планах —создание нового парка, а также организация для пожилых муйнакцев и детей лечения и отдыха в санаториях и лагерях.Жители отметили изменения в регионе и высказали предложения по актуальным вопросам. Президент поддержал их и дал ответственным лицам соответствующие поручения. Напомним, ранее глава государства рассказал о новом механизме привлечения врачей в регион: их оклад будет увеличен вдвое, если они переедут в Каракалпакстан и устроятся здесь на постоянную работу по своей профессии.Читайте также:Узбекских хирургов начнут отправлять на зарубежные стажировки >>В Нукусском центре экстренной медпомощи заработала кислородная станция >>

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муйнак, президент, каракалпакстан