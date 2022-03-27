https://uz.sputniknews.ru/20220327/veduschiy-indiyskogo-tv-jestko-otvetil-amerikanskomu-politologu--video-23589056.html
Ведущий индийского ТВ жестко ответил американскому политологу — видео
Ведущий индийского ТВ жестко ответил американскому политологу — видео
На телевидении Индии жестко ответили американскому эксперту, принявшемуся поучать страну, как ей стоит поступить в отношениях с Россией.
2022-03-27T14:00+0500
2022-03-27T14:00+0500
2022-03-27T14:00+0500
в мире
телевидение
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20978378_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_fb55e7b58438aa602c9194103da8d348.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Ведущий первого англоязычного новостного канала в Индии Republic TV Арнаб Госвами непривычно жестко отреагировал на слова американского эксперта Чарльза Капчана о единстве демократий против России.Политолог в эфире сказал, что против России введены серьезные санкции и большая часть мира объединяется против РФ, показывая солидарность с Западом. По его мнению, так же должна поступить и Индия.В ответ на это журналист заявил, что у американцев нет морального права рассуждать об этом, а Америка не в том положении, чтобы претендовать на роль блюстителя демократии и прав человека.По его словам, когда Штаты имеют дело с Индией, они должны помнить, что это большая страна, а не американское государство-сателлит.Капчан попытался было перебить спикера, но Госвами остался непоколебим и продолжил выражать свое несогласие с визави.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ, которая началась на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Как показывает практика последних дней, антироссийские санкции сказываются и на тех странах, кто их вводил. При этом сама Россия до сих пор еще не ввела ответные меры.
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20978378_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_6607077475cd517ac15492dd26cc7ffa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
телевидение, индия
Ведущий индийского ТВ жестко ответил американскому политологу — видео
Подписаться на
На телевидении Индии жестко ответили американскому эксперту, принявшемуся поучать страну, как ей стоит поступить в отношениях с Россией.
ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Ведущий первого англоязычного новостного канала в Индии Republic TV Арнаб Госвами непривычно жестко отреагировал на слова американского эксперта Чарльза Капчана о единстве демократий против России.
Политолог в эфире сказал, что против России введены серьезные санкции и большая часть мира объединяется против РФ, показывая солидарность с Западом. По его мнению, так же должна поступить и Индия.
В ответ на это журналист заявил, что у американцев нет морального права рассуждать об этом, а Америка не в том положении, чтобы претендовать на роль блюстителя демократии и прав человека.
"Вы не в том положении, чтобы претендовать на роль блюстителя демократии и прав человека. Вы худший виновник зверств. Вы и Барак Обама в 2011 году вмешались в зарождающуюся гражданскую войну в Ливии, знаете ли, используя партнеров из НАТО и Лиги арабских государств, продлив войну на одно десятилетие. Вы развязали вооруженный конфликт как минимум в 6 странах: Ирак, Сирия, Йемен, Сомали, Нигерия. Вы заботитесь об ударах наших беспилотников? Вы убили тысячи людей своими ударами беспилотников! Вы управляете заливом Гуантанамо", — сказал Госвами.
По его словам, когда Штаты имеют дело с Индией, они должны помнить, что это большая страна, а не американское государство-сателлит.
"Так что не учите нас тому, что нам нужно делать. Мы собираемся позаботиться о себе сами. Вы говорите... вы используете фразу "геополитическая целесообразность" вместо ценностей. Вы читаете мне лекцию, как американец, индийцу о ценностях…", — продолжил индийский журналист.
Капчан попытался было перебить спикера, но Госвами остался непоколебим и продолжил выражать свое несогласие с визави.
"Где были ваши ценности, когда за первые два месяца вторжения США в Ирак 7 186 иракских мирных жителей стали прямыми жертвами войны? Это была ваша целесообразность? Это было выражением ваших ценностей?" — спросил ведущий.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ, которая началась на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Как показывает практика последних дней, антироссийские санкции сказываются
и на тех странах, кто их вводил. При этом сама Россия до сих пор еще не ввела ответные меры.