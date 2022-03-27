https://uz.sputniknews.ru/20220327/veduschiy-indiyskogo-tv-jestko-otvetil-amerikanskomu-politologu--video-23589056.html

Ведущий индийского ТВ жестко ответил американскому политологу — видео

Ведущий индийского ТВ жестко ответил американскому политологу — видео

На телевидении Индии жестко ответили американскому эксперту, принявшемуся поучать страну, как ей стоит поступить в отношениях с Россией.

2022-03-27T14:00+0500

2022-03-27T14:00+0500

2022-03-27T14:00+0500

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телевидение

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ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Ведущий первого англоязычного новостного канала в Индии Republic TV Арнаб Госвами непривычно жестко отреагировал на слова американского эксперта Чарльза Капчана о единстве демократий против России.Политолог в эфире сказал, что против России введены серьезные санкции и большая часть мира объединяется против РФ, показывая солидарность с Западом. По его мнению, так же должна поступить и Индия.В ответ на это журналист заявил, что у американцев нет морального права рассуждать об этом, а Америка не в том положении, чтобы претендовать на роль блюстителя демократии и прав человека.По его словам, когда Штаты имеют дело с Индией, они должны помнить, что это большая страна, а не американское государство-сателлит.Капчан попытался было перебить спикера, но Госвами остался непоколебим и продолжил выражать свое несогласие с визави.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ, которая началась на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Как показывает практика последних дней, антироссийские санкции сказываются и на тех странах, кто их вводил. При этом сама Россия до сих пор еще не ввела ответные меры.

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телевидение, индия