Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото
Лучший актер второго плана Трой Коцур позирует с актерским составом "CODA", Марли Мэтлин, Эудженио Дербес, Эмилией Джонс, Эми Форсайт и Дэниелом Дюрантом на балу губернаторов после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, март 27, 2022.
Лучший актер второго плана Трой Коцур позирует с актерским составом "CODA", Марли Мэтлин, Эудженио Дербес, Эмилией Джонс, Эми Форсайт и Дэниелом Дюрантом на балу губернаторов после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, март 27, 2022.
Джессика Честейн (в центре) принимает награду за лучшую роль актрисы в главной роли в фильме "Глаза Тэмми Фэй" на церемонии "Оскар" в воскресенье. Энтони Хопкинс смотрит справа.
Джессика Честейн (в центре) принимает награду за лучшую роль актрисы в главной роли в фильме "Глаза Тэмми Фэй" на церемонии "Оскар" в воскресенье. Энтони Хопкинс смотрит справа.
Уилл Смит (справа) ударяет Криса Рока, когда Рок выступал на сцене во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар".
Уилл Смит (справа) ударяет Криса Рока, когда Рок выступал на сцене во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар".
Оливия Колман (слева) и Джесси Бакли появляются среди публики на церемонии вручения премии.
Оливия Колман (слева) и Джесси Бакли появляются среди публики на церемонии вручения премии.
Ведущая Ванда Сайкс изображена во время пародии.
Джейн Кэмпион уходит со сцены после получения "Оскара" за лучшую режиссуру за "Сила собаки".
Джейн Кэмпион уходит со сцены после получения "Оскара" за лучшую режиссуру за "Сила собаки".
Наоми Скотт (слева направо), Холли Бейли и Лили Джеймс получают награду за лучший полнометражный анимационный фильм.
Наоми Скотт (слева направо), Холли Бейли и Лили Джеймс получают награду за лучший полнометражный анимационный фильм.
Леди Гага (слева) и Лайза Миннелли получают награду за лучший фильм.
Леди Гага (слева) и Лайза Миннелли получают награду за лучший фильм.
Адасса, Стефани Беатрис, Мауро Кастильо, Каролина Гайтан и Дайан Герреро, Бекки Джи и Луис Фонси исполняют песню "We Don't Talk About Bruno" из анимационного фильма "Encanto" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде.
Адасса, Стефани Беатрис, Мауро Кастильо, Каролина Гайтан и Дайан Герреро, Бекки Джи и Луис Фонси исполняют песню "We Don't Talk About Bruno" из анимационного фильма "Encanto" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде.
Билли Эйлиш (справа) и Финнеас О’Коннелл принимают награду за лучшую оригинальную песню "No Time To Die" из "No Time To Die".
Билли Эйлиш (справа) и Финнеас О’Коннелл принимают награду за лучшую оригинальную песню "No Time To Die" из "No Time To Die".
Эми Шумер выступает в пародии.
Трой Коцур реагирует на получение Оскара за лучшую мужскую роль второго плана в "CODA" от ведущего Ю Чжон Юна.
Трой Коцур реагирует на получение Оскара за лучшую мужскую роль второго плана в "CODA" от ведущего Ю Чжон Юна.
Американская актриса Рози Перес (справа) и американский актер Вуди Харрельсон выходят со сцены.
Американская актриса Рози Перес (справа) и американский актер Вуди Харрельсон выходят со сцены.
Дайан Герреро (в центре) на 94-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в театре Долби.
Дайан Герреро (в центре) на 94-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в театре Долби.
Рюсукэ Хамагути принимает награду "Drive My Car" из Японии за лучший международный полнометражный фильм.
Рюсукэ Хамагути принимает награду "Drive My Car" из Японии за лучший международный полнометражный фильм.
Себастьян Ятра исполняет песню "Dos Oruguitas" из анимационного фильма "Encanto".
Себастьян Ятра исполняет песню "Dos Oruguitas" из анимационного фильма "Encanto".
Стелла Арройав (слева направо), Киаран Хайндс, Энтони Хопкинс, Джуди Денч, Кеннет Брана и Николь Кидман появляются среди зрителей.
Стелла Арройав (слева направо), Киаран Хайндс, Энтони Хопкинс, Джуди Денч, Кеннет Брана и Николь Кидман появляются среди зрителей.
Ведущая Реджина Холл, Джош Бролин и Джейсон Момоа.
Победительница в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Ариана Дебоуз, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и победительница в номинации "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" в фотокомнате.
Победительница в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Ариана Дебоуз, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и победительница в номинации "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" в фотокомнате.
Дженни Биван кладет свой "Оскар" за лучший дизайн костюма для "Круэллы" на пол, ведущая Люпита Нионго наблюдает.
Дженни Биван кладет свой "Оскар" за лучший дизайн костюма для "Круэллы" на пол, ведущая Люпита Нионго наблюдает.
Ведущие Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс появляются на сцене в конце шоу "Оскар" во время 94-й церемонии вручения премии.
Ведущие Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс появляются на сцене в конце шоу "Оскар" во время 94-й церемонии вручения премии.