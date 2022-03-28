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Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото
Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото
Вручение "Оскара" в этом году стало непредсказуемым.
2022-03-28T13:00+0500
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культура
оскар
уилл смит
церемония
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Лос-Анджелесе.Ведущими церемонии, которая проходила в Dolby Theatre в Голливуде, стали сразу три женщтны: актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.Впервые в этом году организаторы решили объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии.Пожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил про Джаду Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка — кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.Читайте также:Бейонсе и Билли Айлиш: кто еще выступит на премии "Оскар-2022"Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм"
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фото, оскар, уилл смит, церемония

Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото

13:00 28.03.2022 (обновлено: 13:36 28.03.2022)
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Вручение "Оскара" в этом году стало непредсказуемым. К примеру, "Власти пса" остались без наград, а незаметные "CODA", взяли главные номинации. Разбавили атмосферу драка Уилла Смита и дерзкие остроты ведущих.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Лос-Анджелесе.
Ведущими церемонии, которая проходила в Dolby Theatre в Голливуде, стали сразу три женщтны: актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.
Впервые в этом году организаторы решили объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии.
Пожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил про Джаду Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.
В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка — кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.
© REUTERS / Mike Blake

Лучший актер второго плана Трой Коцур позирует с актерским составом "CODA", Марли Мэтлин, Эудженио Дербес, Эмилией Джонс, Эми Форсайт и Дэниелом Дюрантом на балу губернаторов после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, март 27, 2022.

Лучший актер второго плана Трой Коцур позирует с актерским составом &quot;CODA&quot;, Марли Мэтлин, Эудженио Дербес, Эмилией Джонс, Эми Форсайт и Дэниелом Дюрантом на балу губернаторов после 94-й церемонии вручения премии &quot;Оскар&quot; в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, март 27, 2022. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Mike Blake

Лучший актер второго плана Трой Коцур позирует с актерским составом "CODA", Марли Мэтлин, Эудженио Дербес, Эмилией Джонс, Эми Форсайт и Дэниелом Дюрантом на балу губернаторов после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, март 27, 2022.

© AP Photo / Chris Pizzello

Джессика Честейн (в центре) принимает награду за лучшую роль актрисы в главной роли в фильме "Глаза Тэмми Фэй" на церемонии "Оскар" в воскресенье. Энтони Хопкинс смотрит справа.

Джессика Честейн (в центре) принимает награду за лучшую роль актрисы в главной роли в фильме &quot;Глаза Тэмми Фэй&quot; на церемонии &quot;Оскар&quot; в воскресенье. Энтони Хопкинс смотрит справа. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Chris Pizzello

Джессика Честейн (в центре) принимает награду за лучшую роль актрисы в главной роли в фильме "Глаза Тэмми Фэй" на церемонии "Оскар" в воскресенье. Энтони Хопкинс смотрит справа.

© REUTERS / Brian Snyder

Уилл Смит (справа) ударяет Криса Рока, когда Рок выступал на сцене во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар".

Уилл Смит (справа) ударяет Криса Рока, когда Рок выступал на сцене во время 94-й церемонии вручения премии &quot;Оскар&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Brian Snyder

Уилл Смит (справа) ударяет Криса Рока, когда Рок выступал на сцене во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар".

© AP Photo / Chris Pizzello

Оливия Колман (слева) и Джесси Бакли появляются среди публики на церемонии вручения премии.

Оливия Колман (слева) и Джесси Бакли появляются среди публики на церемонии вручения премии. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Chris Pizzello

Оливия Колман (слева) и Джесси Бакли появляются среди публики на церемонии вручения премии.

© REUTERS / Brian Snyder

Ведущая Ванда Сайкс изображена во время пародии.

Ведущая Ванда Сайкс изображена во время пародии. - Sputnik Узбекистан
5/21
© REUTERS / Brian Snyder

Ведущая Ванда Сайкс изображена во время пародии.

© REUTERS / Brian Snyder

Джейн Кэмпион уходит со сцены после получения "Оскара" за лучшую режиссуру за "Сила собаки".

Джейн Кэмпион уходит со сцены после получения &quot;Оскара&quot; за лучшую режиссуру за &quot;Сила собаки&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Brian Snyder

Джейн Кэмпион уходит со сцены после получения "Оскара" за лучшую режиссуру за "Сила собаки".

© AP Photo / Chris Pizzello

Наоми Скотт (слева направо), Холли Бейли и Лили Джеймс получают награду за лучший полнометражный анимационный фильм.

Наоми Скотт (слева направо), Холли Бейли и Лили Джеймс получают награду за лучший полнометражный анимационный фильм. - Sputnik Узбекистан
7/21
© AP Photo / Chris Pizzello

Наоми Скотт (слева направо), Холли Бейли и Лили Джеймс получают награду за лучший полнометражный анимационный фильм.

© AP Photo / Chris Pizzello

Леди Гага (слева) и Лайза Миннелли получают награду за лучший фильм.

Леди Гага (слева) и Лайза Миннелли получают награду за лучший фильм. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Chris Pizzello

Леди Гага (слева) и Лайза Миннелли получают награду за лучший фильм.

© REUTERS / Brian Snyder

Адасса, Стефани Беатрис, Мауро Кастильо, Каролина Гайтан и Дайан Герреро, Бекки Джи и Луис Фонси исполняют песню "We Don't Talk About Bruno" из анимационного фильма "Encanto" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде.

Адасса, Стефани Беатрис, Мауро Кастильо, Каролина Гайтан и Дайан Герреро, Бекки Джи и Луис Фонси исполняют песню &quot;We Don&#x27;t Talk About Bruno&quot; из анимационного фильма &quot;Encanto&quot; во время 94-й церемонии вручения премии &quot;Оскар&quot; в Голливуде. - Sputnik Узбекистан
9/21
© REUTERS / Brian Snyder

Адасса, Стефани Беатрис, Мауро Кастильо, Каролина Гайтан и Дайан Герреро, Бекки Джи и Луис Фонси исполняют песню "We Don't Talk About Bruno" из анимационного фильма "Encanto" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде.

© AP Photo / Chris Pizzello

Билли Эйлиш (справа) и Финнеас О’Коннелл принимают награду за лучшую оригинальную песню "No Time To Die" из "No Time To Die".

Билли Эйлиш (справа) и Финнеас О’Коннелл принимают награду за лучшую оригинальную песню &quot;No Time To Die&quot; из &quot;No Time To Die&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/21
© AP Photo / Chris Pizzello

Билли Эйлиш (справа) и Финнеас О’Коннелл принимают награду за лучшую оригинальную песню "No Time To Die" из "No Time To Die".

© REUTERS / Brian Snyder

Эми Шумер выступает в пародии.

Эми Шумер выступает в пародии. - Sputnik Узбекистан
11/21
© REUTERS / Brian Snyder

Эми Шумер выступает в пародии.

© REUTERS / Brian Snyder

Трой Коцур реагирует на получение Оскара за лучшую мужскую роль второго плана в "CODA" от ведущего Ю Чжон Юна.

Трой Коцур реагирует на получение Оскара за лучшую мужскую роль второго плана в &quot;CODA&quot; от ведущего Ю Чжон Юна. - Sputnik Узбекистан
12/21
© REUTERS / Brian Snyder

Трой Коцур реагирует на получение Оскара за лучшую мужскую роль второго плана в "CODA" от ведущего Ю Чжон Юна.

© AFP 2022 / Robyn Beck

Американская актриса Рози Перес (справа) и американский актер Вуди Харрельсон выходят со сцены.

Американская актриса Рози Перес (справа) и американский актер Вуди Харрельсон выходят со сцены. - Sputnik Узбекистан
13/21
© AFP 2022 / Robyn Beck

Американская актриса Рози Перес (справа) и американский актер Вуди Харрельсон выходят со сцены.

© AFP 2022 / Neilson Barnard/Getty Images

Дайан Герреро (в центре) на 94-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в театре Долби.

Дайан Герреро (в центре) на 94-й ежегодной церемонии вручения премии &quot;Оскар&quot; в театре Долби. - Sputnik Узбекистан
14/21
© AFP 2022 / Neilson Barnard/Getty Images

Дайан Герреро (в центре) на 94-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в театре Долби.

© AP Photo / Chris Pizzello

Рюсукэ Хамагути принимает награду "Drive My Car" из Японии за лучший международный полнометражный фильм.

Рюсукэ Хамагути принимает награду &quot;Drive My Car&quot; из Японии за лучший международный полнометражный фильм. - Sputnik Узбекистан
15/21
© AP Photo / Chris Pizzello

Рюсукэ Хамагути принимает награду "Drive My Car" из Японии за лучший международный полнометражный фильм.

© REUTERS / Brian Snyder

Себастьян Ятра исполняет песню "Dos Oruguitas" из анимационного фильма "Encanto".

Себастьян Ятра исполняет песню &quot;Dos Oruguitas&quot; из анимационного фильма &quot;Encanto&quot;. - Sputnik Узбекистан
16/21
© REUTERS / Brian Snyder

Себастьян Ятра исполняет песню "Dos Oruguitas" из анимационного фильма "Encanto".

© AP Photo / Chris Pizzello

Стелла Арройав (слева направо), Киаран Хайндс, Энтони Хопкинс, Джуди Денч, Кеннет Брана и Николь Кидман появляются среди зрителей.

Стелла Арройав (слева направо), Киаран Хайндс, Энтони Хопкинс, Джуди Денч, Кеннет Брана и Николь Кидман появляются среди зрителей. - Sputnik Узбекистан
17/21
© AP Photo / Chris Pizzello

Стелла Арройав (слева направо), Киаран Хайндс, Энтони Хопкинс, Джуди Денч, Кеннет Брана и Николь Кидман появляются среди зрителей.

© REUTERS / Brian Snyder

Ведущая Реджина Холл, Джош Бролин и Джейсон Момоа.

Ведущая Реджина Холл, Джош Бролин и Джейсон Момоа. - Sputnik Узбекистан
18/21
© REUTERS / Brian Snyder

Ведущая Реджина Холл, Джош Бролин и Джейсон Момоа.

© REUTERS / Mario Anzuoni

Победительница в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Ариана Дебоуз, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и победительница в номинации "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" в фотокомнате.

Победительница в номинации &quot;Лучшая женская роль второго плана&quot; Ариана Дебоуз, победитель в номинации &quot;Лучшая мужская роль второго плана&quot; Трой Коцур и победительница в номинации &quot;Лучшая женская роль&quot; Джессика Честейн позируют со своими &quot;Оскарами&quot; в фотокомнате. - Sputnik Узбекистан
19/21
© REUTERS / Mario Anzuoni

Победительница в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Ариана Дебоуз, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и победительница в номинации "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" в фотокомнате.

© REUTERS / Mario Anzuoni

Дженни Биван кладет свой "Оскар" за лучший дизайн костюма для "Круэллы" на пол, ведущая Люпита Нионго наблюдает.

Дженни Биван кладет свой &quot;Оскар&quot; за лучший дизайн костюма для &quot;Круэллы&quot; на пол, ведущая Люпита Нионго наблюдает. - Sputnik Узбекистан
20/21
© REUTERS / Mario Anzuoni

Дженни Биван кладет свой "Оскар" за лучший дизайн костюма для "Круэллы" на пол, ведущая Люпита Нионго наблюдает.

© REUTERS / Brian Snyder

Ведущие Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс появляются на сцене в конце шоу "Оскар" во время 94-й церемонии вручения премии.

Ведущие Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс появляются на сцене в конце шоу &quot;Оскар&quot; во время 94-й церемонии вручения премии. - Sputnik Узбекистан
21/21
© REUTERS / Brian Snyder

Ведущие Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс появляются на сцене в конце шоу "Оскар" во время 94-й церемонии вручения премии.

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