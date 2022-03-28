https://uz.sputniknews.ru/20220328/23603794.html

Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото

Драка Уилла Смита и неожиданные лауреаты: как прошел "Оскар" — фото

Вручение "Оскара" в этом году стало непредсказуемым.

2022-03-28T13:00+0500

2022-03-28T13:00+0500

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культура

оскар

уилл смит

церемония

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Девяносто четвертая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Лос-Анджелесе.Ведущими церемонии, которая проходила в Dolby Theatre в Голливуде, стали сразу три женщтны: актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс.Впервые в этом году организаторы решили объявить победителей в восьми категориях (грим и прически, оригинальная музыка, постановка, звук, монтаж, короткометражный анимационный фильм, короткометражный документальный фильм и короткометражный художественный фильм) до начала церемонии.Пожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил про Джаду Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка — кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.Читайте также:Бейонсе и Билли Айлиш: кто еще выступит на премии "Оскар-2022"Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм"

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фото, оскар, уилл смит, церемония