https://uz.sputniknews.ru/20220328/gasparyan-otvetil-kuda-katitsya-evropa-v-antirossiyskoy-agonii--video-23597388.html
Гаспарян ответил, куда катится Европа в антироссийской агонии — видео
Гаспарян ответил, куда катится Европа в антироссийской агонии — видео
Политолог Армен Гаспарян поделился своим взглядом на происходящее в мире на фоне антироссийских санкций.
2022-03-28T09:57+0500
2022-03-28T09:57+0500
2022-03-28T09:57+0500
видео
европа
санкции
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий.Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.К чему это приведет, в беседе со Sputnik рассказал политолог Армен Гаспарян. Читайте также:
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видео, европа, санкции
Гаспарян ответил, куда катится Европа в антироссийской агонии — видео
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Политолог Армен Гаспарян поделился своим взглядом на происходящее в мире на фоне антироссийских санкций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий.
Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
К чему это приведет, в беседе со Sputnik рассказал политолог Армен Гаспарян.