https://uz.sputniknews.ru/20220328/goroskop-kakie-znaki-zodiaka-mogut-vstupit-v-brak-v-2022-godu-23619270.html
Гороскоп: какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 году
Гороскоп: какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 году
Каким знакам зодиака выпадет возможность обручиться до конца года - читайте в гороскопе Sputnik.
2022-03-28T23:00+0500
2022-03-28T23:00+0500
2022-03-28T23:00+0500
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гороскоп
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В 2022 году в личной сфере больше всего повезет пяти знакам зодиака, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times of India.Так, до конца года Венера благоволит Стрельцам — свободные представители знака смогут найти время для отношений. Они приведут к регистрации брака, если Стрелец сможет просто успокоиться и направить всю присущую ему энергию на то, чтобы окружить партнера заботой и вниманием.В 2022 году женятся и многие Водолеи, убеждены индийские астрологи — любовные дела затянут их, как в омут с головой. Отношения будут развиваться стремительно, и внезапно Водолеи, так дорожившие своей свободой, поймут, что настала пора остепениться.Амур поддержит и Раков, давно мечтающих о счастливых отношениях. Вероятно, Рак встретит партнера, подходящего ему и по характеру, и по темпераменту.О свадьбе задумаются и Весы, что удивит даже их самих, ведь этот знак обычно склонен к чересчур долгим раздумьям. Однако в этом году они почувствуют прилив решительности и уверенности в себе.Улыбнется счастье и Рыбам — в конце 2022 года многих представителей водной стихии ждет помолвка.Читайте также:Восточный гороскоп для всех знаков-2022: самый подробный прогноз
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MIA „Rosiya Segodnya“
гороскоп
Гороскоп: какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 году
Каким знакам зодиака выпадет возможность обручиться до конца года — читайте в гороскопе Sputnik.
В 2022 году в личной сфере больше всего повезет пяти знакам зодиака, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times of India
.
Так, до конца года Венера благоволит Стрельцам — свободные представители знака смогут найти время для отношений. Они приведут к регистрации брака, если Стрелец сможет просто успокоиться и направить всю присущую ему энергию на то, чтобы окружить партнера заботой и вниманием.
В 2022 году женятся и многие Водолеи, убеждены индийские астрологи — любовные дела затянут их, как в омут с головой. Отношения будут развиваться стремительно, и внезапно Водолеи, так дорожившие своей свободой, поймут, что настала пора остепениться.
Амур поддержит и Раков, давно мечтающих о счастливых отношениях. Вероятно, Рак встретит партнера, подходящего ему и по характеру, и по темпераменту.
О свадьбе задумаются и Весы, что удивит даже их самих, ведь этот знак обычно склонен к чересчур долгим раздумьям. Однако в этом году они почувствуют прилив решительности и уверенности в себе.
Улыбнется счастье и Рыбам — в конце 2022 года многих представителей водной стихии ждет помолвка.
Восточный гороскоп для всех знаков-2022: самый подробный прогноз