https://uz.sputniknews.ru/20220129/vostochnyy-goroskop-dlya-vsex-znakov---2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22446078.html

Восточный гороскоп для всех знаков - 2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для всех знаков - 2022: самый подробный прогноз

Первого февраля, согласно восточному гороскопу, начинается Год Тигра. Что покровитель 2022 года подготовил для каждого знака китайского гороскопа - читайте в этом материале.

2022-01-29T23:00+0500

2022-01-29T23:00+0500

2022-01-29T23:00+0500

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тигр

гороскоп

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022-го – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для всех представителей восточного зодиака? О самых важных моментах, которые ждут их в новом году, читайте в нашем гороскопе.Бык – 2022Год ознаменуется переменами и возможностями в деловой сфере. Однако здесь есть и риски: гонясь за карьерой, важно не подорвать здоровье. А вот на любовном фронте все прекрасно – Тигр в подарок приготовил для вас уют, взаимопонимание и романтику.Состоите в отношениях? Вас ждет абсолютная гармония. Вы свободны и стали задумываться о поиске партнера? Тигр предоставит и такой шанс, однако при условии, что вы будете пораньше выходить с работы – иначе рискуете не встретить свою судьбу.Летом некоторые Быки сыграют свадьбу, и их ждет счастливая семейная жизнь.Обезьяна - 20222022 год для Обезьяны – это период профессиональных трансформаций и творческих побед. Особенно повезет Обезьянам, трудящимся в сфере культуры.Работы в 2022 году будет много. Тем, кто в поиске, предложат выгодное предложение сотрудничества. Представители знака, давно мечтавшие превратить свое хобби в бизнес, тоже получат такую возможность.Ну а в остальном все спокойно: семья и друзья радуют стабильностью.Свинья – 2022Уже с февраля Свинья почувствует, как все меняется к лучшему: найдутся решения сложных вопросов, которые давно мучили ее, удастся наладить отношения с теми людьми, с которыми обычно часто возникали разногласия. Также повезет Свиньям, увлекающимся творчеством – они поймут, как монетизировать свое хобби, либо же прославиться с его помощью.Успех ждет и Свиней-предпринимателей. Осенью вывести бизнес на новый уровень помогут давние партнеры.Семейным Свиньям не о чем беспокоиться – год пройдет гармонично, и много для укрепления отношений сделают они сами, оставаясь такими же спокойными и внимательными.А вот свободных представителей знака ждут перемены. Наступят они весной – Свинью ждет изобилие знакомств.Тигр – 2022В 2022-м Тигры переживают расцвет карьеры. Начнется он уже в марте, когда многим Тиграм могут предложить вступить в новый проект или даже перейти на другую работу.Всё, за что возьмется Тигр в плане работы в течение года, обречено на успех, однако важно уметь рассчитывать силы. Не стоит слишком долго сидеть в офисе, иначе переутомление не за горами! А ещё стоит остерегаться начала звёздной болезни, ведь во многих сферах деятельности, особенно в творчестве и ресторанном бизнесе, Тигров ждут невероятная удача и признание. В мае 2022-го многие свободные Тигры могут вступить в долгие и счастливые отношения.Змея – 2022Весь прошлый год многие Змеи мечтали о повышении по службе. Осенью наконец-то наступит время для перехода на новую должность.Не меньше повезет и Змеям, которые мечтали сменить сферу деятельности – такая возможность представится им уже в августе, причем предложенный оклад только порадует.Что касается свободных Змей, Тигр в 2022 году предоставит им полный карт-бланш: Змею ждут и новые романтические знакомства, и внезапная встреча с любовью прошлых лет, которая приведет к возобновлению страсти. Какой выбор правильный, подскажет сердце.Кролик – 2022Главный подарок, который Черный Водяной Тигр подготовил для Кролика, — это финансовая стабильность. В личной жизни Кролик тоже испытает умиротворение, если сам не наломает дров.Такого бурного периода, как лето 2022 года, у свободных Кроликов давно не было. Его ждут романтические сюрпризы и свидания. А вот осенью придет время либо переводить отношения на новый уровень, либо расставаться, потому что партнер захочет стабильности.Наиболее удачно сложится вторая половина года – уже в августе-сентябре Кролик может рассчитывать на внезапные, но счастливые перемены.Лошадь – 2022В прошлом году Лошадь так много трудилась, что Тигр на правах хозяина года дарит ей возможность больше отдыхать. Многих людей, родившихся в год Лошади, ждут заграничные путешествия. А на работе все будет стабильно.Область личных отношений тем временем радует приятными перспективами. Единственное, над чем стоит поработать Лошади в этой сфере, так это над своим неумением воспринимать другую точку зрения. "Есть два мнения: мое и неправильное" — не лучшая стратегия для выстраивания общения с кем бы то ни было, помните об этом.Коза – 2022"Мысли материальны" - именно эту фразу, похоже, Черный Водяной Тигр сделал девизом для Козы на 2022 год. Потому что год богат на перемены, как деловые, так и сердечные. А уж какими они будут, зависит только от настроя Козы.В карьере все будет ровно так, как этого хочет Коза. Мечтает сменить работу? Черный Водяной Тигр даст такой шанс, важно только не думать слишком много, иначе можно его и упустить.В личной сфере свободные представители знака могут рассчитывать на лето – многие из них встретят любовь всей жизни при самых банальных обстоятельствах (к примеру, в супермаркете или на эскалаторе метро).Петух – 2022Петухов, штурмовавших карьерную лестницу, приятные новости ждут уже в начале года – до апреля им могут предложить возглавить серьезный проект или перейти на новую должность. А вот Петухи, недовольные нынешним местом работы, задумаются об увольнении по собственному.Поскольку Петухи будут погружены в работу, небольшой кризис в отношениях не заставит себя ждать. Вторая половина может упрекнуть вас в невнимательности. Однако Петухи – прирожденные ораторы, поэтому не скупитесь на нежные слова, и у вас получится погасить конфликт.Одиноким Петухам же астрологи советуют наконец-то обратить внимание на человека, который давно находится рядом с вами.Дракон – 2022Самый важный период для представителей знака Дракона – середина лета. В это время особенно важно не лениться, часто выходить в люди – звезды будут способствовать вашим знакомствам с влиятельными людьми в плане работы, либо с настоящей любовью.А вот в конце осени некоторые Драконы могут отправиться за границу – возможно, новый город или страна очарует их настолько, что они даже задумаются о переезде.Собака – 2022Все перемены, которые ждут Собаку, исключительно позитивные: на работе стабильно. Собакам, которые сменили работу в прошлом году или трудятся на нынешнем месте работы несколько лет, можно вздохнуть спокойно: они будут заниматься привычными делами в радость. Повезет и тем Собакам, которые сменят работу в начале года. Их трудоспособность и ответственность быстро заметит руководство.Что касается любви, одинокие Собаки должны приготовиться к встрече с любовью из прошлого. Воссоединение с бывшим партнером не только возродит чувства, но и поможет признать собственные недостатки, а также даст понимание – в жизни все можно изменить. Кстати, этот роман может перерасти в крепкий брак.Что касается семейных Собак, 2022 год принесет им размеренность, уют и взаимопонимание.Читайте также:Встречаем год Тигра: гороскоп – 2022 для всех знаков зодиакаПовезёт в любви: самый точный гороскоп для всех знаков зодиака — 2022

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