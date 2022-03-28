https://uz.sputniknews.ru/20220328/kak-nakajut-kazaxstantsev-za-uchastie-v-boevyx-deystviyax-za-rubejom-23614099.html

Как накажут казахстанцев за участие в боевых действиях за рубежом

Как накажут казахстанцев за участие в боевых действиях за рубежом

С февраля 2022 года в Казнете активно размещаются материалы, связанные с российской спецоперацией на Украине.

2022-03-28T17:45+0500

2022-03-28T17:45+0500

2022-03-28T17:45+0500

специальная военная операция россии в донбассе

казахстан

украина

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана предупредила своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории других стран.В ведомстве также в очередной раз напомнили о наказании за провокационные комментарии и публикации в социальных сетях, сообщает Sputnik Казахстан.Еще с февраля 2022 года в Казнете активно появляются материалы, посвященные российской военной операции на Украине."При этом отдельные из них (материалов) сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте (на Украине), умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон”, - говорится в заявлении Генпрокуратуры Казахстана.Некоторые граждане в Интернете публично комментируют текущие события, размещают сепаратистские призывы, связанные с целостностью Казахстана, добавили в Генпрокуратуре.Подобные действия противоречат Конституции страны, отметили в ведомстве.Казахстанцев призвали не реагировать на провокации и призывы подобного характера. За вышеуказанные нарушения гражданам может грозить лишение свободы до 10 лет, напомнил заместитель генерального прокурора республики Булат Дембаев.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Игра вдолгую: Китай готов к противостоянию с США

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казахстан, украина