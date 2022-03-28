https://uz.sputniknews.ru/20220328/na-tashkentskix-rynkax-proxodyat-sanitarnye-proverki-23619975.html

На ташкентских рынках проходят санитарные проверки

На ташкентских рынках проходят санитарные проверки

В столице Узбекистана начали проводить санитарные рейды для выявления некачественной продукции на городских рынках

2022-03-28T20:25+0500

2022-03-28T20:25+0500

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общество

рейд

проверка

рынок

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ходе санитарных проверок сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента (ГУВД) выявляют непригодную для употребления молочную и мясную продукцию, сообщает пресс-служба управления.В ведомстве просят граждан быть предельно осторожными и внимательными при покупке продуктов питания, а также требовать у продавцов сертификаты качества.Только с 12 по 18 марта 11 предпринимателей на рынках "Юнусобод дехкон бозори" и "Авиасозлар" привлекли к административной ответственности во время рейдов. Сотрудники ГУВД изъяли и утилизировали продукцию ненадлежащего качества.Так, во время рейда на рынке "Авиасозлар" оперативники изъяли 82 кг мяса и 28 кг куриного мяса, а на Юнусабадском рынке – 8 литров молочной продукции и 17 кг рыбы, не соответствующих санитарным требованиям.Изъятое мясо отправили на экспертизу, молоко и рыбу утилизировали.Цель подобных проверок - профилактика нарушений санитарных правил и недопущение продажи мяса и молочной продукции без необходимых сертификатов и в неположенных местах.Читайте также: Какое "мясное" будущее ожидает Узбекистан

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рейд, проверка, рынок