https://uz.sputniknews.ru/20220328/na-tashkentskix-rynkax-proxodyat-sanitarnye-proverki-23619975.html
На ташкентских рынках проходят санитарные проверки
На ташкентских рынках проходят санитарные проверки
В столице Узбекистана начали проводить санитарные рейды для выявления некачественной продукции на городских рынках
2022-03-28T20:25+0500
2022-03-28T20:25+0500
2022-03-28T20:40+0500
общество
рейд
проверка
рынок
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ходе санитарных проверок сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента (ГУВД) выявляют непригодную для употребления молочную и мясную продукцию, сообщает пресс-служба управления.В ведомстве просят граждан быть предельно осторожными и внимательными при покупке продуктов питания, а также требовать у продавцов сертификаты качества.Только с 12 по 18 марта 11 предпринимателей на рынках "Юнусобод дехкон бозори" и "Авиасозлар" привлекли к административной ответственности во время рейдов. Сотрудники ГУВД изъяли и утилизировали продукцию ненадлежащего качества.Так, во время рейда на рынке "Авиасозлар" оперативники изъяли 82 кг мяса и 28 кг куриного мяса, а на Юнусабадском рынке – 8 литров молочной продукции и 17 кг рыбы, не соответствующих санитарным требованиям.Изъятое мясо отправили на экспертизу, молоко и рыбу утилизировали.Цель подобных проверок - профилактика нарушений санитарных правил и недопущение продажи мяса и молочной продукции без необходимых сертификатов и в неположенных местах.Читайте также: Какое "мясное" будущее ожидает Узбекистан
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рейд, проверка, рынок
На ташкентских рынках проходят санитарные проверки
20:25 28.03.2022 (обновлено: 20:40 28.03.2022)
В столице Узбекистана начали проводить санитарные рейды для выявления некачественной продукции на городских рынках
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
В ходе санитарных проверок сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента (ГУВД) выявляют непригодную для употребления молочную и мясную продукцию, сообщает пресс-служба
управления.
В ведомстве просят граждан быть предельно осторожными и внимательными при покупке продуктов питания, а также требовать у продавцов сертификаты качества.
Только с 12 по 18 марта 11 предпринимателей на рынках "Юнусобод дехкон бозори" и "Авиасозлар" привлекли к административной ответственности во время рейдов. Сотрудники ГУВД изъяли и утилизировали продукцию ненадлежащего качества.
Так, во время рейда на рынке "Авиасозлар" оперативники изъяли 82 кг мяса и 28 кг куриного мяса, а на Юнусабадском рынке – 8 литров молочной продукции и 17 кг рыбы, не соответствующих санитарным требованиям.
Изъятое мясо отправили на экспертизу, молоко и рыбу утилизировали.
Цель подобных проверок - профилактика нарушений санитарных правил и недопущение продажи мяса и молочной продукции без необходимых сертификатов и в неположенных местах.