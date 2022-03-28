https://uz.sputniknews.ru/20220328/no-grajdaninom-byt-bolshe-ne-obyazan-ponyatie-sootechestvennik-za-rubejom-izmenyat-23612614.html

Но гражданином быть больше не обязан: понятие "соотечественник" за рубежом изменят

Но гражданином быть больше не обязан: понятие "соотечественник" за рубежом изменят

За прошедшие после распада Советского Союза 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР.

2022-03-28T17:25+0500

2022-03-28T17:25+0500

2022-03-28T17:37+0500

россия

госдума рф

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия "соотечественник" за рубежом. Из определения "соотечественник" необходимо исключить связь с гражданством СССР.Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Затулин.По его словам, нововведение поможет решить проблему слишком широкого толкования понятия "соотечественник". Документ предлагает признать соотечественниками людей, владеющих русским языком и относящимся к народам, исторически проживающим на территории России или тех, чьи прямые предки родились или проживали в России.За последние 30 лет, прошедшие после распада Советского Союза выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. Поэтому решено исключить из определения эту связь, сообщается в законопроекте.Кроме того, в документе предлагается ввести конкретный перечень народов, исторически проживающих на территории России. К ним планируют отнести:Уточнение понятия "соотечественник" позволит использовать его в реализации прав и интересов соотечественников за рубежом, уточняется в материале.В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия обеспечивает правовую защиту соотечественников, которые проживают за рубежом."Люди подвергаются жестким гонениям. Только имея российский паспорт или просто разговаривая на русском языке, можно столкнуться с угрозами", — подчеркнул Лавров.По его словам, сейчас регистрируют жалобы граждан России и соотечественников, жалобы направляются в посольства и консульства. Существует телеграм-канал "Релокейшн", где также сообщается о фактах ущемления россиян и русскоговорящих.Кроме того, предоставляется юридическая помощь представителям российской диаспоры.Россия готовит указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан недружественных стран, сообщил Сергей Лавров.Читайте также:С апреля в России вступят в силу новые законы

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