https://uz.sputniknews.ru/20220328/s-aprelya-v-rossii-vstupyat-v-silu-novye-zakony-23607531.html
С апреля в России вступят в силу новые законы
С апреля в России вступят в силу новые законы
В апреле россиян ждут нововведения: индексация социальных пенсий и другие.
2022-03-28T14:40+0500
2022-03-28T14:40+0500
2022-03-28T14:40+0500
россия
новый закон
индексация
ветераны
украина
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В России с первого апреля начнут действовать некоторые новые законы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.Со второго весеннего месяца четырем млн гражданам проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. До этого выплаты повышали неработающим и военным пенсионерам.Володин отметил, что планируются и другие меры поддержки россиян."В ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", — заявил спикер Госдумы.Более того, в России отменят НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках с 2011 по 2022 год.В апреле также собираются упростить процедуру ввоза лекарств зарубежного производства на российский рынок.В России появятся законы о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий и о поддержке населения и бизнеса, подчеркнул Вячеслав Володин.С апреля, подростки старше 14 лет будут самостоятельно регистрироваться на портале "Госуслуги". А родители смогут делать учетные записи для детей младше 14 лет.В ближайшее время в России станет легче получить социальную поддержку. Для этого надо будет согласиться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив поля формы в личном кабинете на госпортале.С пятого апреля также вступит в силу закон об ответственности за фейки о работе российских госорганов за границей. За недостоверные сведения предусмотрены наказания: штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.Читайте также:Госдума приняла закон о наказании за фейки о госорганах за рубежомВ Беларуси вступила в силу обновленная Конституция: главное об изменениях
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новый закон, индексация, ветераны, украина
С апреля в России вступят в силу новые законы
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В апреле россиян ждут нововведения: индексация социальных пенсий, признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий и другие.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В России с первого апреля начнут действовать некоторые новые законы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Со второго весеннего месяца четырем млн гражданам проиндексируют социальные пенсии на 8,6%.
До этого выплаты повышали неработающим и военным пенсионерам.
Володин отметил, что планируются и другие меры поддержки россиян.
"В ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", — заявил спикер Госдумы.
Более того, в России отменят НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках с 2011 по 2022 год.
В апреле также собираются упростить процедуру ввоза лекарств зарубежного производства на российский рынок.
В России появятся законы о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий и о поддержке населения и бизнеса, подчеркнул Вячеслав Володин.
С апреля, подростки старше 14 лет будут самостоятельно регистрироваться на портале "Госуслуги". А родители смогут делать учетные записи для детей младше 14 лет.
В ближайшее время в России станет легче получить социальную поддержку. Для этого надо будет согласиться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив поля формы в личном кабинете на госпортале.
С пятого апреля также вступит в силу закон об ответственности за фейки о работе российских госорганов за границей. За недостоверные сведения предусмотрены наказания: штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.