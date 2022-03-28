https://uz.sputniknews.ru/20220328/v-uzbekistane-rastet-delovaya-aktivnost-23608316.html

В Узбекистане растет деловая активность

В Узбекистане растет деловая активность

За последний месяц в республике открылось почти четыре тысячи новых предприятий

2022-03-28T15:21+0500

2022-03-28T15:21+0500

2022-03-28T15:21+0500

экономика

предприятия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. В Узбекистане растет индекс деловой активности (ИДА). По данным Центра экономических исследований и реформ, с февраля 2021 года этот показатель вырос на 33%.Только за последний месяц индекс вырос на 8,5%. Рост отмечен почти по всем регионам страны. Лидирует Хорезмская область, здесь ИДА вырос за месяц на 70,4%, в Наманганской – на 46,9%, Сурхандарьинской – 46,0%.В республике активно открываются новые предприятия. Так, только с начала февраля число малых предприятий выросло на 3 616 и составило 470 712. Крупных предприятий за месяц открылось 286, общее их количество составило 3 353 предприятия.Россия остается основным инвестиционным партнером Узбекистана. По словам Министра экономического развития России Максима Решетникова, в настоящее время в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов.Общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд, при этом на территории Узбекистана ведут деятельность уже более 2,3 тыс. предприятий с участием российского капитала.На сегодняшний день в Узбекистане реализуют совместные проекты "КАМАЗ" и "Узавтосаноат", "Комбайновый завод "Ростсельмаш" и "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники", а "Силовые машины" совместно с "ТЭС" и "Узбекгидроэнерго" участвуют в модернизации узбекских ТЭС и ГЭС, и многие другие.Также, особо стоит отметить деятельность таких компаний, как Лукойл, Газпром, Unitel (торговая марка Beeline), которые являются крупнейшими российскими инвесторами в Узбекистан.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

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предприятия, узбекистан