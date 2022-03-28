https://uz.sputniknews.ru/20220328/video-tashkent-i-moskva-ne-dadut-radikalizirovat-uzbekistan--voennyy-ekspert-23619837.html

Видео: Ташкент и Москва не дадут радикализировать Узбекистан – военный эксперт

Видео: Ташкент и Москва не дадут радикализировать Узбекистан – военный эксперт

Узбекистан и Россия не позволят поддерживать террористов в Афганистане и вместе смогут раскрыть военный потенциал ШОС. Значимость международной структуры для Узбекистана оценил известный военный эксперт.

2022-03-28T21:30+0500

2022-03-28T21:30+0500

2022-03-28T21:40+0500

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На прошлой неделе в Ташкенте прошло очередное заседание Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Теперь ее возглавляет представитель Узбекистана — бывший министр обороны республики Руслан Мирзаев.Как Руслан Мирзаев поможет раскрыть потенциал ШОС? На чем важно сосредоточиться России и Узбекистану в борьбе с терроризмом? Почему для ШОС важен Иран?На эти и другие вопросы попробовал ответить заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Эксперт предположил, что со стороны Запада могут быть попытки "расшатать" ситуацию в Афганистане и использовать радикалов для воздействия на страны Центральной Азии. Именно поэтому России и Узбекистану сейчас важно усилить свое союзничество не только в рамках ШОС, но и на уровне взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС.Владимир Евсеев также подчеркнул, что для раскрытия потенциала ШОС важно вступление Ирана в ряды ШОС. Это государство, по словам эксперта, имеет серьезное влияние на территории Афганистана и может помочь выстраиванию диалога с талибами.Что еще могут сделать государства для поддержания стабильной обстановки и безопасности Центральноазиатского региона, смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.

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