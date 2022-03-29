https://uz.sputniknews.ru/20220329/eaes-mojet-sozdat-sobstvennyy-valyutnyy-instrument---ekspert-23638942.html
Видео: ЕАЭС может создать собственный валютный инструмент - эксперт
Видео: ЕАЭС может создать собственный валютный инструмент - эксперт
Спрос на него будет расти по мере роста объемов торговли между странами-членами Союза, считает директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.
2022-03-29T18:41+0500
2022-03-29T18:41+0500
2022-03-29T18:57+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может создать свой валютный инструмент, и это может быть даже не собственная валюта. Об этом во время телемоста в международном мультимедийном центре Sputnik сообщил доктор экономических наук, руководитель направления Евразийского информационно-аналитического консорциума, директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.Речь может идти о расчетном инструменте, подобном SDR (так называется условная расчетная единица, созданная Международным валютным фондом – она существует с 1969 года и используется при расчетах между странами-членами МВФ и для предоставления кредитов).SDR привязан к корзине ключевых мировых валют. Что касается расчетной единицы ЕАЭС, ее могут обеспечивать и ключевые минерально-сырьевые товары, которые экспортируют страны Союза, считает Александр Агеев.Это не отменяет возможности международных расчетов в рублях, в том числе между странами ЕАЭС. Если же удастся перевести расчет за экспорт российских газа и нефти в третьи страны на рубли, это придаст рублю совершенно другую ценность, отметил он.Спрос на такой инструмент будет расти по мере увеличения внутренней торговли в рамках ЕАЭС, уточняет эксперт.В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в декабре 2020-го. Сотрудничество республики с государствами-членами экономического объединения активно развивается. По данным ЦЭИР, в феврале 2022 года торговля Узбекистана со странами ЕАЭС составила $2,1 млрд, или 23,8% от внешнеторгового оборота.Читайте также: Решетников ответил, почему Узбекистан интересен бизнесменам России
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Видео: ЕАЭС может создать собственный валютный инструмент - эксперт
18:41 29.03.2022 (обновлено: 18:57 29.03.2022)
Спрос на него будет расти по мере роста объемов торговли между странами-членами Союза, считает директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может создать свой валютный инструмент, и это может быть даже не собственная валюта. Об этом во время телемоста в международном мультимедийном центре Sputnik сообщил доктор экономических наук, руководитель направления Евразийского информационно-аналитического консорциума, директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.
Речь может идти о расчетном инструменте, подобном SDR (так называется условная расчетная единица, созданная Международным валютным фондом – она существует с 1969 года и используется при расчетах между странами-членами МВФ и для предоставления кредитов).
SDR привязан к корзине ключевых мировых валют. Что касается расчетной единицы ЕАЭС, ее могут обеспечивать и ключевые минерально-сырьевые товары, которые экспортируют страны Союза, считает Александр Агеев.
"Это могут быть и продовольственные ресурсы, включая зерно. Ведь наш Союз занимает очень выгодное положение и не только остается крупнейшим в мире экспортером зерна, но близок к продовольственной самообеспеченности почти по всем группам продуктов", - добавил Агеев.
Это не отменяет возможности международных расчетов в рублях, в том числе между странами ЕАЭС. Если же удастся перевести расчет за экспорт российских газа и нефти в третьи страны на рубли, это придаст рублю совершенно другую ценность, отметил он.
Спрос на такой инструмент будет расти по мере увеличения внутренней торговли в рамках ЕАЭС, уточняет эксперт.
В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в декабре 2020-го. Сотрудничество республики с государствами-членами экономического объединения активно развивается. По данным ЦЭИР, в феврале 2022 года торговля Узбекистана со странами ЕАЭС составила $2,1 млрд, или 23,8% от внешнеторгового оборота.