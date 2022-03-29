https://uz.sputniknews.ru/20220329/eaes-mojet-sozdat-sobstvennyy-valyutnyy-instrument---ekspert-23638942.html

Видео: ЕАЭС может создать собственный валютный инструмент - эксперт

Видео: ЕАЭС может создать собственный валютный инструмент - эксперт

Спрос на него будет расти по мере роста объемов торговли между странами-членами Союза, считает директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.

2022-03-29T18:41+0500

2022-03-29T18:41+0500

2022-03-29T18:57+0500

еаэс

валюта

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23640330_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_799d69a7fc9d12977af7dc3539cf94bb.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может создать свой валютный инструмент, и это может быть даже не собственная валюта. Об этом во время телемоста в международном мультимедийном центре Sputnik сообщил доктор экономических наук, руководитель направления Евразийского информационно-аналитического консорциума, директор Института экономических стратегий РАН Александр Агеев.Речь может идти о расчетном инструменте, подобном SDR (так называется условная расчетная единица, созданная Международным валютным фондом – она существует с 1969 года и используется при расчетах между странами-членами МВФ и для предоставления кредитов).SDR привязан к корзине ключевых мировых валют. Что касается расчетной единицы ЕАЭС, ее могут обеспечивать и ключевые минерально-сырьевые товары, которые экспортируют страны Союза, считает Александр Агеев.Это не отменяет возможности международных расчетов в рублях, в том числе между странами ЕАЭС. Если же удастся перевести расчет за экспорт российских газа и нефти в третьи страны на рубли, это придаст рублю совершенно другую ценность, отметил он.Спрос на такой инструмент будет расти по мере увеличения внутренней торговли в рамках ЕАЭС, уточняет эксперт.В состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан получил статус наблюдателя в декабре 2020-го. Сотрудничество республики с государствами-членами экономического объединения активно развивается. По данным ЦЭИР, в феврале 2022 года торговля Узбекистана со странами ЕАЭС составила $2,1 млрд, или 23,8% от внешнеторгового оборота.Читайте также: Решетников ответил, почему Узбекистан интересен бизнесменам России

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

еаэс, валюта, видео