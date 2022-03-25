https://uz.sputniknews.ru/20220325/reshetnikov-otvetil-pochemu-uzbekistan-interesen-biznesmenam-rossii-23562448.html

Решетников ответил, почему Узбекистан интересен бизнесменам России

Решетников ответил, почему Узбекистан интересен бизнесменам России

Глава Минэкономразвития России также оценил будущее экономических связей с Узбекистаном.

2022-03-25T16:01+0500

2022-03-25T16:01+0500

2022-03-25T16:06+0500

экономика

узбекистан

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников поучаствовал в первом Ташкентском инвестиционном форуме, сообщает корреспондент Sputnik.На сегодняшний момент одна из главных задач России — переориентация экспорта и импорта, поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических и произведенных цепочек, сказал Решетников.Он отметил, что первое, на что будет обращать внимание Россия, — это усиление интеграции внутри ЕАЭС и другими странами СНГ. По словам министра, особое место уделяется Узбекистану, учитывая давность связей, глубокую интеграцию в торгово-инвестиционных сферах двух стран.Инфографика: как сотрудничают Узбекистан и Россия >>Решетников напомнил, что сегодня в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов.Бизнес продолжает проявлять интерес, все проекты будут и дальше реализовываться, заверил министр. Также российские предприятия и банки будут представлять и финансировать технологии.Также министр отметил, что по итогам последней межправительственного совета государства-члены ЕАЭС поддержали участие Узбекистана в ряде проектов союза. Несмотря на новые вызовы, Россия и дальше будет оставаться ответственным партнером, добавил министр.Ответом на санкционное давление, по его словам, станет открытость, гибкость в работе с бизнесом и ответственность перед международными обязательствами России. При этом Решетников считает, что действующие ограничения также несут и новые возможности как для России, так и для ее ключевых партнеров, в том числе в Центральной Азии. Первый Ташкентский инвестиционный форум начал свою работу 24 марта и продлится три дня. На сегодняшний день в рамках форума было подписано 36 документов на сумму около 2,5 миллиарда долларов.Читайте также:

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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узбекистан, бизнесмены