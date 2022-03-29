https://uz.sputniknews.ru/20220329/kak-proxodit-novyy-medosmotr-trudovyx-migrantov-v-tashkente---video-23639509.html

Как проходит новый медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте - видео

Как проходит новый медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте - видео

Третья группа российских медиков приступила к работе в столице Узбекистана в рамках проекта по организованному набору мигрантов для работы в строительной сфере России.

2022-03-29T19:02+0500

2022-03-29T19:02+0500

2022-03-29T19:02+0500

общество

медосмотр

ташкент

медики

узбекистан

мигранты

работа

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Третья смена российских медицинских работников прибыла в Ташкент для обследования трудовых мигрантов, изъявивших желание отправиться на работу в Россию.Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, всего за две смены врачи осмотрели порядка шести тысяч человек, которые уже работают в России.Новая миссия пробудет в Узбекистан 45 дней и за это время ей предстоит набрать еще четыре тысячи человек.Россия и Узбекистан в прошлом году запустили пилотный проект по организованному набору 10 тысяч граждан республики для трудоустройства в строительной сфере РФ. Работу планируется завершить уже к лету.Все необходимые медицинские процедуры организуют до их выезда из страны – пока только в Ташкенте, но в перспективе российские медики посетят и другие регионы. Это уже будет второй этап проекта, где количество кандидатов будет увеличено до 100 тысяч.Ранее сообщалось, что власти Узбекистана планируют в апреле запустить аналогичный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России.По словам заместителя министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркина Мухитдинова, для проекта уже отобраны 13 аграрных компаний.

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медосмотр, ташкент, медики, узбекистан, мигранты, работа