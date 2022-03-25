https://uz.sputniknews.ru/20220325/uzbekistan-zapustit-programmu-po-otpravke-rabochix-dlya-agroproma-rossii-23556524.html
Узбекистан запустит программу по отправке рабочих для агропрома России
Узбекистан запустит программу по отправке рабочих для агропрома России
Сколько компаний участвуют в проекте и что сейчас происходит с аграрным сектором России — в материале.
2022-03-25T14:01+0500
2022-03-25T14:01+0500
2022-03-25T14:01+0500
общество
рабочий
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в апреле запустить пилотный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.Об этом РИА Новости заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов.По его словам, заработки в аграрном секторе ниже, чем в строительстве. "Поэтому интерес наших граждан в этом проекте из-за валютных курсов сейчас будет не такой высокий, как мы ожидаем. Но мы все равно планируем разместить заявки в следующем месяце. И если будут желающие, конечно мы будем отправлять", — добавил Мухитдинов.По оценке Минсельхоза, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями агропромышленного комплекса России являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев >>В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.В феврале Мишустин расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс. По расчетам Минсельхоза России, в агарный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесены в Узбекистан:Все затраты лягут на заказчиков.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.Ранее в Агентстве по внешней трудовой миграции заявили, что программа по организованному набору граждан Узбекистана продолжает функционировать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.Cреди узбекистанцев, работающих в России, также провели опрос. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже почти 14 тысяч пользователей.Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.Читайте также:
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рабочий, узбекистан
Узбекистан запустит программу по отправке рабочих для агропрома России
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Сколько компаний отобраны для участия в проекте и что сейчас происходит с аграрным сектором России — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают в апреле запустить пилотный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.
Об этом РИА Новости
заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов.
"Тринадцать аграрных компаний России отобраны к участию в пилотном проекте. Мы с ними разработали и заключили соглашения. Пока мы еще не разместили их заявки на отбор граждан", — сказал Мухитдинов в кулуарах Ташкентского международного инвестиционного форума.
По его словам, заработки в аграрном секторе ниже, чем в строительстве.
"Поэтому интерес наших граждан в этом проекте из-за валютных курсов сейчас будет не такой высокий, как мы ожидаем. Но мы все равно планируем разместить заявки в следующем месяце. И если будут желающие, конечно мы будем отправлять", — добавил Мухитдинов.
По оценке Минсельхоза, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями агропромышленного комплекса России являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.
В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
В феврале Мишустин расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс.
По расчетам Минсельхоза России, в агарный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.
В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесены в Узбекистан:
медицинское освидетельствование мигрантов;
тестирование и вакцинация "Спутником Лайт";
проверка на запрет въезда в Россию.
Все затраты лягут на заказчиков.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.
В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).
Ранее в Агентстве по внешней трудовой миграции заявили
, что программа по организованному набору граждан Узбекистана продолжает функционировать в прежнем порядке, несмотря на антироссийские санкции.
Cреди узбекистанцев, работающих в России, также провели опрос. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.
К настоящему моменту, в опросе поучаствовали
уже почти 14 тысяч пользователей.
Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов не планируют возвращаться из России на родину.