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Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ
Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что сейчас идут попытки дестабилизировать все постсоветское пространство.
2022-03-29T09:32+0500
2022-03-29T09:32+0500
2022-03-29T09:32+0500
политика
валентина матвиенко
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запад
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что сейчас идут попытки дестабилизировать пространство СНГ. По ее словам, сначала с этим столкнулась Украина, затем были попытки вмешательства во внутреннюю ситуацию в Беларуси. Далее произошли события в Казахстане, попытка госпереворота, подчеркнула Матвиенко. При этом сенатор отметила влияние извне на беспорядки в Казахстане.По мнению Матвиенко, идет агония, попытки сохранения гегемонии одного государства, и этот процесс зашел слишком далеко. "В этих непростых условиях мы должны поддерживать друг друга", — подчеркнула Матвиенко.По ее словам, хорошую эффективность показал институт ОДКБ.Ранее премьер России Михаил Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада. Читайте также:
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валентина матвиенко, снг, запад
Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ
С этим уже столкнулись Украина, Беларусь и Казахстан, подчеркнула спикер Совфеда.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что сейчас идут попытки дестабилизировать пространство СНГ.
"Идут попытки расшатать ситуацию, организовать "цветные революции". Это нас не может не тревожить", — сказала политик на встрече с главой Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
По ее словам, сначала с этим столкнулась Украина, затем были попытки вмешательства во внутреннюю ситуацию в Беларуси. Далее произошли события в Казахстане, попытка госпереворота, подчеркнула Матвиенко.
При этом сенатор отметила влияние извне на беспорядки в Казахстане.
"Идут попытки ослабить нас", — добавила она.
По мнению Матвиенко, идет агония, попытки сохранения гегемонии одного государства, и этот процесс зашел слишком далеко.
"В этих непростых условиях мы должны поддерживать друг друга", — подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, хорошую эффективность показал институт ОДКБ.
Ранее премьер России Михаил Мишустин оценил
, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада.