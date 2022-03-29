https://uz.sputniknews.ru/20220329/matvienko-zayavila-o-popytkax-zapada-rasshatat-i-oslabit-sng-23623469.html

Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ

Матвиенко заявила о попытках Запада расшатать и ослабить СНГ

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что сейчас идут попытки дестабилизировать все постсоветское пространство.

2022-03-29T09:32+0500

2022-03-29T09:32+0500

2022-03-29T09:32+0500

политика

валентина матвиенко

снг

запад

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отметила, что сейчас идут попытки дестабилизировать пространство СНГ. По ее словам, сначала с этим столкнулась Украина, затем были попытки вмешательства во внутреннюю ситуацию в Беларуси. Далее произошли события в Казахстане, попытка госпереворота, подчеркнула Матвиенко. При этом сенатор отметила влияние извне на беспорядки в Казахстане.По мнению Матвиенко, идет агония, попытки сохранения гегемонии одного государства, и этот процесс зашел слишком далеко. "В этих непростых условиях мы должны поддерживать друг друга", — подчеркнула Матвиенко.По ее словам, хорошую эффективность показал институт ОДКБ.Ранее премьер России Михаил Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада. Читайте также:

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валентина матвиенко, снг, запад