https://uz.sputniknews.ru/20220225/mishustin-otsenil-budut-li-strany-eaes-vmeste-nesmotrya-na-davlenie-zapada-22977827.html

Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада

Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление Запада

Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.

2022-02-25T12:22+0500

2022-02-25T12:22+0500

2022-02-25T12:25+0500

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Премьер России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах.По его словам, тот факт, что заседание Евразийского межправительственного совета состоялось — лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах страны вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество, несмотря на внешнее давление и попытки Запада разобщить.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.Читайте также:

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