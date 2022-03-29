https://uz.sputniknews.ru/20220329/mirziyoev-vstretil-v-aeroportu-erdogana-23644444.html

Мирзиёев встретил в аэропорту Эрдогана

Мирзиёев встретил в аэропорту Эрдогана

Президент Турции прибыл в Узбекистан. Впервые официальный визит зарубежного лидера в Ташкент начался с возложения цветов к Монументу независимости.

2022-03-29T21:41+0500

2022-03-29T21:41+0500

2022-03-29T21:41+0500

политика

мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

президент

турция

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Президент Узбекистана встретил в международном аэропорту Ташкента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в республику с официальным визитом.По данным пресс-службы узбекистанского лидера, президенты уже посетили парк “Янги Узбекистон” и возложил цветы к Монументу независимости.Реджеп Эрдоган вылетел в Ташкент из Стамбула, где сегодня прошли переговоры между российской и украинской делегациями. Президент Турции лично обратился к их участникам. Он заявил, что Анкара искренне желает успехов данной встрече и готова этому содействовать.Сразу после этого Эрдоган покинул дворец Долмабахче и отправился в Узбекистан.Турция входит в пятерку основных торговых партнеров Узбекистана. По итогам двух месяцев этого года, Узбекистан отправил в Турцию товаров на 238,4 млн долларов. Импорт при этом составил 282,8 млн.Всего же внешнеторговый оборот республики за этот период достиг 8,7 млрд долларов и основная доля в нем приходится на Россию - 14,3 процента, или 1,3 млрд долларов.По итогам прошлого года РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики. И этот показатель может увеличиться.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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мирзиёев, реджеп тайип эрдоган, президент, турция, узбекистан, ташкент