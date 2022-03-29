https://uz.sputniknews.ru/20220329/nokki--vareniki-so-vkusom-italii-23620813.html

Ньокки — "вареники" со вкусом Италии

Ньокки — "вареники" со вкусом Италии

Эти необычные итальянские "ленивые вареники" — отличный способ разнообразить ваш рацион и порадовать семью чем-то необычным. 29.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-29T07:00+0500

2022-03-29T07:00+0500

2022-03-29T07:00+0500

это интересно

рецепт

италия

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Что делать, когда привычные блюда уже надоели? Что приготовить, если один член семьи просит картошки, а второй — макароны? Предлагаем вам отличный рецепт итальянских ньокки. Заправьте их любимым соусом и наслаждайтесь!А еще их можно наготовить впрок и заморозить, чтобы потом приготовить вкусный ужин на скорую руку.Ингредиенты: ПриготовлениеПриготовьте картофельное пюре. Постепенно добавляя муку, замесите некрутое тесто.Из теста скатайте "колбаски", порежьте их на небольшие кусочки и придавите вилкой.Отваривайте ньокки в кипящей воде. Вынимайте шумовкой из кипятка, как только всплывут.Соус Разогрейте оливковое масло, обжарьте в нем раздавленные дольки чеснока. Помидоры очистите от шкурок и семян, нарежьте на кусочки. Консервированные томаты разомните вилкой.Выложите томаты в чесночное масло, потушите. В томатный соус добавьте соль, перец и свежий базилик.Полейте соусом горячие ньокки, посыпьте тертым сыром. Приятного аппетита!Читайте также: Можно в пост: рецепт бананового кекса, который тает во рту

италия

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рецепт, италия