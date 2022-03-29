https://uz.sputniknews.ru/20220329/osnovnye-zadachi-spetsoperatsii-vypolneny--shoygu--23634987.html

Основные задачи спецоперации выполнены — Шойгу

Основные задачи спецоперации выполнены — Шойгу

Основные задачи российской спецоперации на Украине выполнены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россия начинает освобождать Донбасс.

2022-03-29T17:23+0500

2022-03-29T17:23+0500

2022-03-29T17:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей шойгу

спецоперация

украина

донбасс

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Основные задачи российской специальной военной операции на Украине в целом выполнены, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.По его словам, это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении ДонбассаПо словам главы минобороны, украинским войскам нанесен существенный урон, завоевано господство в воздухе, почти уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО.Из 152 самолетов, находившихся в боевом составе войск Украины до начала операции, уничтожены 123, из 149 вертолетов - 77, из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности — 152.Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск, добавил министр.За последние две недели уничтожены около 600 иностранных наёмников, более 500 покинули страну. По его словам, вооруженные силы России продолжают целенаправленно их отслеживать и уничтожать.Между тем, Россия отслеживает заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. Поставки летального оружия Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств, сказал Шойгу.Отметил министр обороны и заслуги российских военнослужащих. По его словам, они проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.

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сергей шойгу, спецоперация, украина, донбасс