https://uz.sputniknews.ru/20220329/pervye-itogi-konkursa-stenina-2022-bolee-130-stran-uchastnits-za-8-let-23629216.html

Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет

Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет

Самой популярной номинацией, на которую подано больше всего заявок, стала "Моя планета", которая демонстрирует яркое разнообразие мира.

2022-03-29T13:00+0500

2022-03-29T13:00+0500

2022-03-29T13:00+0500

общество

конкурс имени стенина

итоги

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Восьмой Международный конкурс фотожурналистики памяти Андрея Стенина завершил прием работ и подвел первые итоги.В 2022 году на конкурс подано порядка трех тысяч работ из 54 стран. В ТОП-5 самых активных международных участников вошли фоторепортеры из Индии, Бангладеш, Китая, Испании и Ирана. Фотографы из России в 2022 году также сохранили за собой статус наиболее активных участников конкурса.Самой популярной номинацией, в которую было подано большее число заявок, стала номинация "Моя планета", которая демонстрирует яркую многополярность и разнообразие мира – его природных ландшафтов, этнических традиций, национальных привычек.Впервые участие в конкурсе с момента его старта в 2014 году приняли фотожурналисты из Никарагуа, а совокупное число стран, в разные годы принимавших участие в конкурсе, превысило рубеж в 130.Профессиональное жюри конкурса начнет работу уже в апреле, а конкурсный шорт-лист будет объявлен в середине июня также на сайте stenincontest.ru (http://stenincontest.ru).О Конкурсе:Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Читайте также: Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина-2021 — лучшее

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конкурс имени стенина, итоги