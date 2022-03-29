https://uz.sputniknews.ru/20220329/u-xokima-tashkenta-poyavilsya-novyy-zamestitel-23632212.html

У хокима Ташкента появился новый заместитель

У хокима Ташкента появился новый заместитель

Кадровые изменения коснулись кресла ответственного за водные каналы и благоустройство территорий вокруг них.

2022-03-29T15:22+0500

2022-03-29T15:22+0500

2022-03-29T15:22+0500

политика

ташкент

хоким

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Абдулазиз Исроилов утверждён в должности заместителя хокима Ташкента, сообщает пресс-служба столичной администрации.Как поясняется, кадровые изменения коснулись кресла ответственного за каналы и благоустройство территорий вокруг них.Отмечается, что до этого назначения Исроилов занимал должность заместителя генерального директора Центра управления госактивами хокимията Ташкента.В начале февраля сразу несколько руководителей сменились в хокимияте столичной области. Изменения коснулись должностей заместителя хокима области, хокима Аккурганского района и замхокима Ташобласти по вопросам сельского и водного хозяйства.

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ташкент, хоким