https://uz.sputniknews.ru/20220329/umurzakov-raskritikoval-chinovnikov-za-nedostatochnuyu-podderjku-eksporterov-23633358.html

Умурзаков раскритиковал чиновников за недостаточную поддержку экспортеров

Умурзаков раскритиковал чиновников за недостаточную поддержку экспортеров

К дисциплинарной ответственности привлечен 31 замхокима, а также руководители ассоциаций “Узтекстильпром” и “Узпромстройматериалы”.

2022-03-29T16:01+0500

2022-03-29T16:01+0500

2022-03-29T16:30+0500

экономика

сардор умурзаков

чиновники

экспорт

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков подверг жесткой критике руководителей за недостаточную работу по поддержке предпринимателей и экспортеров.Как сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ), недовольство их деятельностью министр выразил накануне во время видеоселекторного совещания.Отмечается, что к дисциплинарной ответственности привлечен 31 заместитель хокима в Каракалпакстане, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях, а также руководители ряда отраслевых объединений, таких как Ассоциации “Узтекстильпром” и “Узпромстройматериалы”.На совещании вице-премьер подчеркнул необходимость продолжить системную работу по мобилизации новых резервов, которые помогли бы повысить экспортный потенциал страны, а также поиску новых перспективных рынков и диверсификации экспортных поставок.По итогам совещания Умурзаков дал адресные поручения руководителям министерств, ведомств, коммерческих банков и органов местной власти. Контролировать их исполнение теперь будет Генпрокуратура.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.Накануне в узбекской столице закончился первый Ташкентский международный инвестиционный форум. На нем присутствовали порядка двух тысяч крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира.В ходе форума подписан пакет контрактов и инвестиционных соглашений на сумму $7,8 млрд. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму $3,5 млрд.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, участвовавшего в мероприятии, РФ уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.

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сардор умурзаков, чиновники, экспорт, узтекстильпром