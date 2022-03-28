https://uz.sputniknews.ru/20220328/po-itogam-tashkentskogo-investitsionnogo-foruma-podpisany-kontrakty-na-krupnuyu-summu--23597761.html

По итогам Ташкентского инвестиционного форума подписаны контракты на крупную сумму

По итогам Ташкентского инвестиционного форума подписаны контракты на крупную сумму

Подведены итоги инвестиционного форума и определены дальнейшие шаги по индустриализации Узбекистана.

2022-03-28T10:58+0500

2022-03-28T10:58+0500

2022-03-28T12:03+0500

экономика

ташкент

инвестиционный форум

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В столице Узбекистана закончился первый Ташкентский международный инвестиционный форум, на котором присутствовали порядка 2 тысяч крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира,Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).На панельных сессиях и мероприятиях форума выявлен инвестиционный и экономический потенциал разных отраслей и регионов республики.Более того, разработаны меры по индустриализации страны и ориентированию промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, а также определены дальнейшие шаги по трансформации энергетики Узбекистана и переходу на альтернативные источники энергии.В ходе форума подписан пакет контрактов и инвестиционных соглашений на сумму $7,8 млрд. Кроме того, достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму $3,5 млрд.Министр экономического развития России Максим Решетников поучаствовал в первом Ташкентском инвестиционном форуме, сообщал корреспондент Sputnik.На сегодняшний момент одна из главных задач России — переориентация экспорта и импорта, поиск новых поставщиков, выстраивание новых логистических и произведенных цепочек, сказал Решетников.Он отметил, что первое, на что будет обращать внимание Россия, — это усиление интеграции внутри ЕАЭС и другими странами СНГ.По словам министра, особое место уделяется Узбекистану, учитывая давность связей, глубокую интеграцию в торгово-инвестиционных сферах двух стран.Инфографика: как сотрудничают Узбекистан и Россия >>Решетников напомнил, что сегодня в Узбекистане реализуется с российским участием более 60 крупных инвестиционных проектов.Бизнес продолжает проявлять интерес, все проекты будут и дальше реализовываться, заверил министр. Также российские предприятия и банки будут представлять и финансировать технологии.Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев заявил, что узбекистанско-российское инвестиционное сотрудничество выходит на качественно новый уровень. Российский банковский капитал начал вкладывать средства в реализацию крупных инвестиционных проектов Узбекистана. Например, к таким проектам можно отнести возведение Ташкентского металлургического завода стоимостью $420 млн. Строительством объекта занималась российская группа "Метпром".Отдельно эксперт прокомментировал недавний визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан.Вообще, Татарстан является одним из лидеров среди российских регионов по сотрудничеству с Узбекистаном, напоминает эксперт. Если товарооборот с Россией в целом достиг $7,5 млрд, из них более $200 млн приходится на Татарстан.Первый Ташкентский инвестиционный форум начал свою работу 24 марта и продлился три дня.Читайте также:Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу РоссииЭргашев: каких новых вложений стоит ожидать от Инвестиционного форума в Ташкенте

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ташкент, инвестиционный форум, узбекистан