https://uz.sputniknews.ru/20220329/uzbekistan-express-zapustila-polnyy-ekonom-v-krasnoyarsk-23642809.html

Uzbekistan Express запустила “полный эконом” в Красноярск

Uzbekistan Express запустила “полный эконом” в Красноярск

Самолеты полного эконом-класса будут летать по вторникам. Стоимость билетов начинается с 200 долларов США.

2022-03-29T21:02+0500

2022-03-29T21:02+0500

2022-03-29T21:02+0500

общество

красноярск

самолет

стоимость

авиабилет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/0c/14757168_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_834d81710c0e8902a62823b777506c5d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Лоукостер Uzbekistan Express начала совершать полеты по принципу полного эконом-класса из Намангана в Красноярск.Авиарейсы в данном направлении будут выполняться регулярно по вторникам, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways. Первый полет по направлению Наманган – Красноярск – Наманган авиакомпания выполнила сегодня.Следующие рейсы будут выполняться по следующему расписанию:По данным на 29 марта, стоимость авиабилета с багажом по направлению Наманган – Красноярск начинается от 2 388 069 сумов, а по маршруту Наманган – Красноярск – Наманган от 4 433 304 сумов.Ранее сообщалось, что из Намангана по принципу полного эконом-класса можно улететь а такие города России, как Краснодар и Екатеринбург.

красноярск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

красноярск, самолет, стоимость, авиабилет