https://uz.sputniknews.ru/20220329/uzbekistan-express-zapustila-polnyy-ekonom-v-krasnoyarsk-23642809.html
Uzbekistan Express запустила “полный эконом” в Красноярск
Uzbekistan Express запустила “полный эконом” в Красноярск
Самолеты полного эконом-класса будут летать по вторникам. Стоимость билетов начинается с 200 долларов США.
2022-03-29T21:02+0500
2022-03-29T21:02+0500
2022-03-29T21:02+0500
общество
красноярск
самолет
стоимость
авиабилет
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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Лоукостер Uzbekistan Express начала совершать полеты по принципу полного эконом-класса из Намангана в Красноярск.Авиарейсы в данном направлении будут выполняться регулярно по вторникам, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways. Первый полет по направлению Наманган – Красноярск – Наманган авиакомпания выполнила сегодня.Следующие рейсы будут выполняться по следующему расписанию:По данным на 29 марта, стоимость авиабилета с багажом по направлению Наманган – Красноярск начинается от 2 388 069 сумов, а по маршруту Наманган – Красноярск – Наманган от 4 433 304 сумов.Ранее сообщалось, что из Намангана по принципу полного эконом-класса можно улететь а такие города России, как Краснодар и Екатеринбург.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
красноярск, самолет, стоимость, авиабилет
Uzbekistan Express запустила “полный эконом” в Красноярск
Самолеты полного эконом-класса будут летать по вторникам. Стоимость авиабилетов начинается с 200 долларов США.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Лоукостер Uzbekistan Express начала совершать полеты по принципу полного эконом-класса из Намангана в Красноярск.
Авиарейсы в данном направлении будут выполняться регулярно по вторникам, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airways. Первый полет по направлению Наманган – Красноярск – Наманган авиакомпания выполнила сегодня.
“29 марта 2022 года в рамках проекта хаб “Восточный” Uzbekistan Express выполнит первый авиарейс по международному направлению Наманган – Красноярск – Наманган. Авиарейсы по данному направлению будут выполняться регулярно в формате "полный эконом" по вторникам”, — говорится в сообщении.
Следующие рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
Наманган – Красноярск: вылет в 17:35, прилет в 22:50 (время местное)
Красноярск – Наманган: вылет в 00:20, прилет 01:55 (время местное)
По данным на 29 марта, стоимость авиабилета с багажом по направлению Наманган – Красноярск начинается от 2 388 069 сумов, а по маршруту Наманган – Красноярск – Наманган от 4 433 304 сумов.
Ранее сообщалось
, что из Намангана по принципу полного эконом-класса можно улететь а такие города России, как Краснодар и Екатеринбург.