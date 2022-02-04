https://uz.sputniknews.ru/20220204/esche-v-dva-goroda-rossii-zapuscheny-regulyarnye-aviareysy-22542880.html
Еще в два города России запущены регулярные авиарейсы
Еще в два города России запущены регулярные авиарейсы
Из Намангана самолеты будут летать в российские города один раз в неделю. Когда именно — читайте в материале.
2022-02-04T13:56+0500
2022-02-04T13:56+0500
2022-02-04T13:57+0500
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наманган
екатеринбург
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания объявила о запуске новых регулярных рейсов из Узбекистана в города России.Самолеты Uzbekistan Airways Express будут летать из Намангана в Краснодар и Екатеринбург. Первые из них уже совершили перелеты 3 февраля 2022 года.Регулярное авиасообщение из Намангана в Краснодар и Екатеринбург будет выполняться в формате "полный эконом" один раз в неделю по четвергам.Ранее мы сообщали о том, что между Наманганом и Уфой также с 30 января запущено регулярное авиасообщение.А с 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).Читайте также:Ташкент стал одним из самых популярных новогодних направлений для россиян >>Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией выросло до 22 в неделю >>
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наманган, екатеринбург, краснодар
Еще в два города России запущены регулярные авиарейсы
13:56 04.02.2022 (обновлено: 13:57 04.02.2022) Подписаться на
Из Намангана самолеты будут летать в российские города один раз в неделю. Когда именно — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Национальная авиакомпания объявила
о запуске новых регулярных рейсов из Узбекистана в города России.
Самолеты Uzbekistan Airways Express будут летать из Намангана в Краснодар и Екатеринбург. Первые из них уже совершили перелеты 3 февраля 2022 года.
Регулярное авиасообщение из Намангана в Краснодар и Екатеринбург будет выполняться в формате "полный эконом" один раз в неделю по четвергам.
Ранее мы сообщали о том, что между Наманганом и Уфой также с 30 января запущено
регулярное авиасообщение.
А с 31 января Uzbekistan Airways также начинает выполнять прямые рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).
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