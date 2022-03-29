https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-kyrgyzstane-otkroyut-kazino-no-ne-dlya-kyrgyzstantsev-23625481.html
В Кыргызстане откроют казино. Но не для кыргызстанцев
В Кыргызстане откроют казино. Но не для кыргызстанцев
Казино хотят легализовать для привлечения инвестиций в страну и пополнения бюджета.
2022-03-29T11:29+0500
2022-03-29T11:29+0500
2022-03-29T11:32+0500
в мире
кыргызстан
казино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/947/12/9471259_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_37acdf322ec0b405b5067bf4e109b1af.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Кыргызстане хотят легализовать игорную деятельность и открыть казино на территории республики.Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заявление Министерства экономики и коммерции КР.Проект закона "Об игорной деятельности" вынесен на общественное обсуждение.В министерстве отметили, что казино хотят легализовать для активного привлечения инвестиций в страну и пополнения республиканского бюджета.В ведомстве подчеркнули, что этот законопроект — срочный, поэтому парламент обязан его рассмотреть сейчас в первую очередь и принять сразу в трех чтениях.Согласно проекту, игорные заведения в Кыргызстане будет регулировать государство.Прописан порядок создания, содержания, функционирования казино, организации азартных игр и их лицензирования. Установлен порядок контроля за организацией и ответственность субъектов игорной деятельности."Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества", — сообщается в законопроекте.Теперь игорная деятельность будет лицензируемым предпринимательством в Кыргызстане. За лицензии введут определенную плату, а ее размер установит кабмин.Кроме того, документом предусматривается, что клиентами казино не смогут стать кыргызстанцы, иностранные граждане, не достигшие 21 года, а также недееспособные граждане.Отмечается, что для принятие документа не потребуется дополнительных финансовых затрат из госбюджета.Читайте также:В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских конторВ Ташкенте пресекли деятельность подпольного покерного клуба
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/947/12/9471259_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_417f8eeafd033aad4c170a8664be3de1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, казино
В Кыргызстане откроют казино. Но не для кыргызстанцев
11:29 29.03.2022 (обновлено: 11:32 29.03.2022)
Минэкономики называет законопроект "Об игорной деятельности" неотложным и считает, что парламент должен рассмотреть его вне очереди и принять одновременно в трех чтениях.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Кыргызстане хотят легализовать игорную деятельность и открыть казино на территории республики.
Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на заявление Министерства экономики и коммерции КР.
Проект закона "Об игорной деятельности" вынесен на общественное обсуждение.
В министерстве отметили, что казино хотят легализовать для активного привлечения инвестиций в страну и пополнения республиканского бюджета.
В ведомстве подчеркнули, что этот законопроект — срочный, поэтому парламент обязан его рассмотреть сейчас в первую очередь и принять сразу в трех чтениях.
Согласно проекту, игорные заведения в Кыргызстане будет регулировать государство.
Прописан порядок создания, содержания, функционирования казино, организации азартных игр и их лицензирования. Установлен порядок контроля за организацией и ответственность субъектов игорной деятельности.
"Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества", — сообщается в законопроекте.
Теперь игорная деятельность будет лицензируемым предпринимательством в Кыргызстане. За лицензии введут определенную плату, а ее размер установит кабмин.
Кроме того, документом предусматривается, что клиентами казино не смогут стать кыргызстанцы, иностранные граждане, не достигшие 21 года, а также недееспособные граждане.
Отмечается, что для принятие документа не потребуется дополнительных финансовых затрат из госбюджета.