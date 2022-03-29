https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-kyrgyzstane-otkroyut-kazino-no-ne-dlya-kyrgyzstantsev-23625481.html

В Кыргызстане откроют казино. Но не для кыргызстанцев

В Кыргызстане откроют казино. Но не для кыргызстанцев

Казино хотят легализовать для привлечения инвестиций в страну и пополнения бюджета.

2022-03-29T11:29+0500

2022-03-29T11:29+0500

2022-03-29T11:32+0500

в мире

кыргызстан

казино

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Кыргызстане хотят легализовать игорную деятельность и открыть казино на территории республики.Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заявление Министерства экономики и коммерции КР.Проект закона "Об игорной деятельности" вынесен на общественное обсуждение.В министерстве отметили, что казино хотят легализовать для активного привлечения инвестиций в страну и пополнения республиканского бюджета.В ведомстве подчеркнули, что этот законопроект — срочный, поэтому парламент обязан его рассмотреть сейчас в первую очередь и принять сразу в трех чтениях.Согласно проекту, игорные заведения в Кыргызстане будет регулировать государство.Прописан порядок создания, содержания, функционирования казино, организации азартных игр и их лицензирования. Установлен порядок контроля за организацией и ответственность субъектов игорной деятельности."Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества", — сообщается в законопроекте.Теперь игорная деятельность будет лицензируемым предпринимательством в Кыргызстане. За лицензии введут определенную плату, а ее размер установит кабмин.Кроме того, документом предусматривается, что клиентами казино не смогут стать кыргызстанцы, иностранные граждане, не достигшие 21 года, а также недееспособные граждане.Отмечается, что для принятие документа не потребуется дополнительных финансовых затрат из госбюджета.Читайте также:В Узбекистане заблокировали более десяти сайтов букмекерских конторВ Ташкенте пресекли деятельность подпольного покерного клуба

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кыргызстан, казино