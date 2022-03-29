https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-stambule-nachalis-rossiysko-ukrainskie-peregovory---video-23630739.html
В Стамбуле начались российско-украинские переговоры - видео
В Стамбуле начались российско-украинские переговоры - видео
Очередной раунд переговоров проходит в бывшей резиденции османских султанов Долмабахче. 29.03.2022, Sputnik Узбекистан
2022-03-29T12:57+0500
2022-03-29T12:57+0500
2022-03-29T12:57+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
стамбул
турция
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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. В Турции начался очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.В настоящее время проходят переговоры главы российской делегации Владимира Мединского с руководителем фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией в формате тет-а-тет, сообщает РИА Новости.Переговоры проходят в бывшей резиденции османских султанов Долмабахче, сообщает В районе дворца усилены меры безопасности: так, на крыше дома напротив Долмабахче дежурят снайперы.Помимо Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах с Украиной вошли замглавы МИД РФ Андрей Руденко и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Ранее они принимали участие в предыдущих раундах переговоров в Беларуси.Перед делегациями двух стран уже выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, нынешние переговоры могут способствовать встрече президентов России и Украины, и Турция готова стать местом такого саммита.Перед началом переговоров турецкий президент встретился с представителями Москвы и Киева по отдельности, а также пообщался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.В настоящее время президент Эрдоган покинул дворец Долмабахче. На 28 марта у него также запланирован визит в Узбекистан, сообщает РИА Новости.Переговоры между Россией и Украиной начались 28 февраля. На полях дипломатического форума в Анталье 10 марта состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.Читайте также: В Узбекистане началась реинтеграция вывезенных с Украины сограждан — фото
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украина, стамбул, турция
В Стамбуле начались российско-украинские переговоры - видео
Очередной раунд переговоров проходит в бывшей резиденции османских султанов Долмабахче.
ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. В Турции начался очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.
В настоящее время проходят переговоры главы российской делегации Владимира Мединского с руководителем фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией в формате тет-а-тет, сообщает РИА Новости
.
Переговоры проходят в бывшей резиденции османских султанов Долмабахче, сообщает В районе дворца усилены меры безопасности: так, на крыше дома напротив Долмабахче дежурят снайперы.
Помимо Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах с Украиной вошли замглавы МИД РФ Андрей Руденко и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Ранее они принимали участие в предыдущих раундах переговоров в Беларуси.
Перед делегациями двух стран уже выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - сказал он.
По словам Эрдогана, нынешние переговоры могут способствовать встрече президентов России и Украины, и Турция готова стать местом такого саммита.
Перед началом переговоров турецкий президент встретился с представителями Москвы и Киева по отдельности, а также пообщался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
В настоящее время президент Эрдоган покинул дворец Долмабахче. На 28 марта у него также запланирован визит в Узбекистан, сообщает РИА Новости.
Переговоры между Россией и Украиной начались 28 февраля. На полях дипломатического форума в Анталье 10 марта состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.