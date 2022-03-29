https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-uzbekistane-nachalas-reintegratsiya-vyvezennyx-s-ukrainy-sograjdan--foto-23622896.html

В Узбекистане началась реинтеграция вывезенных с Украины сограждан — фото

В Узбекистане началась реинтеграция вывезенных с Украины сограждан — фото

Им выделили материальную помощь и выдали специальные сертификаты. Все подробности — в материале.

2022-03-29T08:31+0500

2022-03-29T08:31+0500

2022-03-29T08:31+0500

общество

узбекистан

украина

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В ряде регионов Узбекистана началась реинтеграция соотечественников, работавших и учившихся на Украине и вернувшихся на родину. Так, на днях хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков встретился с гражданами, которые находились в трудовой миграции, и провел ярмарку вакансий.Согражданам выделили материальную помощь на 28,1 миллиона сумов и выдали специальные сертификаты на получение жилья и земельных участков. Кроме того, студентам, обучавшимся в вузах Украины, оформили документы для продолжения обучения в Наманганском госуниверситете. Посольство Узбекистана в Киеве 28 февраля начало эвакуировать сограждан из Украины на родину через Львов и Польшу. Всего спецрейсами Uzbekistan Airways были вывезены более 6 тысяч соотечественников, в том числе, около 500 студентов, обучавшихся в украинских вузах.Российские военные вывезли узбекистанцев из Херсона >>Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

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