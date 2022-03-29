https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-tashkente-sostoitsya-zasedanie-mejparlamentskoy-assamblei-sng-23624902.html
В Ташкенте состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
В Ташкенте состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
Об этом сообщила Танзила Нарбаева на торжественном заседании Совета ассамблеи в Алматы.
2022-03-29T10:45+0500
2022-03-29T10:45+0500
2022-03-29T10:45+0500
политика
снг
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танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) состоится осенью этого года в Ташкенте. Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 29 марта на торжественном заседании Совета в честь 30-летия со дня образования МПА СНГ. Мероприятие проходит в Алматы. Танзила Нарбаева возглавляет парламентскую делегацию от Узбекистана. В ходе заседания Совета она зачитала письмо президента республики Шавката Мирзиёева, в котором озвучены дальнейшие планы деятельности Узбекистана в рамках Содружества. Для достижения данной цели Узбекистан в рамках СНГ уделяет особое внимание развитию обеспечения функционирования зоны свободной торговли, также процитировала президента Танзила Нарбаева. Кроме этого, Узбекистан заинтересован в расширении взаимных инвестиций и промышленном сотрудничестве с государствами-членами СНГ. Также необходимо формировать новые транспортные маршруты между странами и углублять партнерство в различных социальных сферах — здравоохранении, образовании, науке, культуре, а также цифровизации, подытожила Нарбаева. Соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи СНГ было подписано 27 марта 1992 года председателями парламентов России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Чуть позже к соглашению присоединились Молдова и Азербайджан. Одна из приоритетных задач нынешнего мероприятия — принятие заявления "О 30-летии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств".Читайте также:
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снг, ташкент, танзила нарбаева, алматы
В Ташкенте состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ
Об этом сообщила Танзила Нарбаева на торжественном заседании Совета ассамблеи в Алматы.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Очередное заседание Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) состоится осенью этого года в Ташкенте.
Об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 29 марта на торжественном заседании Совета в честь 30-летия со дня образования МПА СНГ.
Мероприятие проходит в Алматы.
Танзила Нарбаева возглавляет парламентскую делегацию от Узбекистана. В ходе заседания Совета она зачитала письмо президента республики Шавката Мирзиёева, в котором озвучены дальнейшие планы деятельности Узбекистана в рамках Содружества.
"Узбекистан намерен продолжить активную деятельность по укреплению мира, стабильности, дружбы, доверия и добрососедства между нашими странами", — сказано в поздравительном письме Мирзиёева.
Для достижения данной цели Узбекистан в рамках СНГ уделяет особое внимание развитию обеспечения функционирования зоны свободной торговли, также процитировала президента Танзила Нарбаева.
Кроме этого, Узбекистан заинтересован в расширении взаимных инвестиций и промышленном сотрудничестве с государствами-членами СНГ.
Также необходимо формировать новые транспортные маршруты между странами и углублять партнерство в различных социальных сферах — здравоохранении, образовании, науке, культуре, а также цифровизации, подытожила Нарбаева.
Соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи СНГ было подписано 27 марта 1992 года председателями парламентов России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Чуть позже к соглашению присоединились Молдова и Азербайджан.
Одна из приоритетных задач нынешнего мероприятия — принятие заявления "О 30-летии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств".