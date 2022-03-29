https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-uzbekistane-otmetyat-150-letie-sergeya-dyagileva-23635489.html

В Узбекистане отметят 150-летие Сергея Дягилева

В Узбекистане отметят 150-летие Сергея Дягилева

О великом композиторе и режиссере расскажет художественный руководитель ГАБТ Андрис Лиепа

2022-03-29T17:02+0500

2022-03-29T17:02+0500

2022-03-29T17:02+0500

культура

узбекистан

режиссер

габт

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ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Творческая встреча, посвященная 150-летию со дня рождения известного российского композитора и режиссера, "отца русского балета" Сергея Дягилева, пройдет в столице Узбекистана 30 марта, сообщили корреспонденту Sputnik в Русском доме в Ташкенте.На мероприятии художественный руководитель ГАБТ Андрис Лиепа расскажет о жизни и творчестве Сергея Дягилева, его вкладе в становление российского и мирового балета.Режиссер и композитор Сергей Дягилев сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков, "открыл" многих талантливых артистов балета, композиторов и художников. Одним из главных достижений Дягилева стали гастроли русского балета в Париже. Этот тур стал фурором, открывшим западу российское искусство.Гости мероприятия смогут посмотреть экранизацию балета "Шахерезада".Эта постановка сыграла важную роль в творчестве Дягилева – в 1910 году, готовя второй Русский сезон в Париже, Сергей Дягилев включил "Шахерезаду" в программу и написал к ней либретто совместно с Александром Бенуа.Примечательно, что для худрука ГАБТ им. Навои "Шахерезада" также имеет огромное значение. В 1993 году благодаря кропотливой работе Андриса Лиепы балет был восстановлен и включен в репертуар Мариинского театра.А в декабре 2018 года Лиепа поставил "Шахерезаду" уже в Ташкенте во время своего первого визита в Узбекистан. Уже в январе 2019 года народный артист России, режиссер и продюсер Андрис Лиепа стал руководителем труппы в Большом театре имени Алишера Навои.Читайте также: Как танец лазги изменился за три тысячи лет — видео

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